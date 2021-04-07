TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08860
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07892
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.8124
BHD BAHREYN DİNARI 21.6861
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09642
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2259
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.9311
BWP BOTSVANA PULASI 0.74812
BRL BREZİLYA REALİ 1.4625
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06161
CZK ÇEK KORUNASI 0.37510
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00056
MAD FAS DİRHEMİ 0.90943
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16698
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.56246
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00732
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.3907
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11003
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2832
HKD HONG KONG DOLARI 1.0501
IQD IRAK DİNARI 0.00560
ISK İZLANDA KRONU 0.06473
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01887
LYD LİBYA DİNARI 1.8033
HUF MACAR FORİNTİ 0.02703
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.15777
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.9790
MXN MEKSİKA PESOSU 0.40527
EGP MISIR LİRASI 0.52045
NAD NAMİBYA DOLARI 0.56246
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00078
PEN PERU YENİ SOLU 2.2521
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1245
RSD SIRP DİNARI 0.08267
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.1069
SDG SUDAN POUNDU 0.02151
SYP SURİYE LİRASI 0.00650
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.56246
THB TAYLAND BAHTI 0.26068
TND TUNUS DİNARI 2.9606
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3394
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29261
OMR UMMAN RİYALİ 21.2366
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.5320
VND VİETNAM DONGU 0.00035
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.4766
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.28779
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.7511

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