TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08860
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07892
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.8124
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|21.6861
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09642
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2259
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.9311
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.74812
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.4625
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06161
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.37510
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00056
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.90943
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16698
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.56246
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00732
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.3907
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11003
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2832
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0501
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00560
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06473
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01887
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.8033
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02703
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.15777
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.9790
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.40527
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.52045
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.56246
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00078
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2521
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1245
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08267
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.1069
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02151
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00650
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.56246
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26068
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.9606
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3394
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29261
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.2366
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.5320
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00035
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.4766
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.28779
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.7511