TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08878
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.08114
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.8950
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.0608
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09808
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2642
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.1112
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.76305
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5294
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06225
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.38688
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00058
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.93153
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17301
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.57388
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00739
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4197
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11260
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3255
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0706
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00570
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06718
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01941
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.8534
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02775
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16224
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0171
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.41050
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53141
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.57389
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00079
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1791
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.1934
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08498
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2222
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02188
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00331
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.57389
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26673
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0129
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3796
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.29900
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.6296
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.7300
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.5556
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29748
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.9281