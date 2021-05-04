TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08878
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.08114
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.8950
BHD BAHREYN DİNARI 22.0608
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09808
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2642
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.1112
BWP BOTSVANA PULASI 0.76305
BRL BREZİLYA REALİ 1.5294
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06225
CZK ÇEK KORUNASI 0.38688
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00058
MAD FAS DİRHEMİ 0.93153
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17301
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.57388
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00739
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4197
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11260
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3255
HKD HONG KONG DOLARI 1.0706
IQD IRAK DİNARI 0.00570
ISK İZLANDA KRONU 0.06718
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01941
LYD LİBYA DİNARI 1.8534
HUF MACAR FORİNTİ 0.02775
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16224
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0171
MXN MEKSİKA PESOSU 0.41050
EGP MISIR LİRASI 0.53141
NAD NAMİBYA DOLARI 0.57389
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079
PEN PERU YENİ SOLU 2.1791
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.1934
RSD SIRP DİNARI 0.08498
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2222
SDG SUDAN POUNDU 0.02188
SYP SURİYE LİRASI 0.00331
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.57389
THB TAYLAND BAHTI 0.26673
TND TUNUS DİNARI 3.0129
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3796
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.29900
OMR UMMAN RİYALİ 21.6296
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.7300
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.5556
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29748
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.9281

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