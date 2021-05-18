TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08862
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.08280
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.9062
BHD BAHREYN DİNARI 22.1120
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09830
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.2693
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.2063
BWP BOTSVANA PULASI 0.77938
BRL BREZİLYA REALİ 1.5799
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06255
CZK ÇEK KORUNASI 0.40053
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00058
MAD FAS DİRHEMİ 0.94623
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17417
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.59575
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00739
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4589
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11417
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3541
HKD HONG KONG DOLARI 1.0734
IQD IRAK DİNARI 0.00571
ISK İZLANDA KRONU 0.06753
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01953
LYD LİBYA DİNARI 1.8670
HUF MACAR FORİNTİ 0.02906
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16527
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0200
MXN MEKSİKA PESOSU 0.42198
EGP MISIR LİRASI 0.53038
NAD NAMİBYA DOLARI 0.59576
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00079
PEN PERU YENİ SOLU 2.2460
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.2505
RSD SIRP DİNARI 0.08667
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.2685
SDG SUDAN POUNDU 0.02083
SYP SURİYE LİRASI 0.00332
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.59574
THB TAYLAND BAHTI 0.26521
TND TUNUS DİNARI 3.0662
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.3850
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.30395
OMR UMMAN RİYALİ 21.6508
JOD ÜRDÜN DİNARI 11.7568
VND VİETNAM DONGU 0.00036
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.5469
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.29836
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 6.0500

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