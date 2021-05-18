TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08862
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.08280
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.9062
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.1120
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09830
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.2693
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.2063
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.77938
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.5799
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06255
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.40053
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00058
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.94623
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17417
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.59575
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00739
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4589
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11417
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3541
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0734
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00571
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.06753
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01953
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.8670
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02906
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16527
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0200
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.42198
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.53038
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.59576
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00079
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.2460
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.2505
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08667
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.2685
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.02083
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00332
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.59574
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.26521
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.0662
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.3850
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.30395
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|21.6508
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|11.7568
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00036
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.5469
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.29836
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|6.0500