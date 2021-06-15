TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.08981
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.08422
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 5.0354
BHD BAHREYN DİNARI 22.6935
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.10089
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.3291
BAM BOSNA HERSEK MARKI 5.2893
BWP BOTSVANA PULASI 0.80119
BRL BREZİLYA REALİ 1.6907
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06396
CZK ÇEK KORUNASI 0.40698
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00060
MAD FAS DİRHEMİ 0.96867
PHP FİLİPİN PESOSU 0.17801
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.62021
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00765
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.7030
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.11665
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.3832
HKD HONG KONG DOLARI 1.1021
IQD IRAK DİNARI 0.00586
ISK İZLANDA KRONU 0.07037
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.02003
LYD LİBYA DİNARI 1.9143
HUF MACAR FORİNTİ 0.02942
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.16819
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 2.0780
MXN MEKSİKA PESOSU 0.42812
EGP MISIR LİRASI 0.54561
NAD NAMİBYA DOLARI 0.62018
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00081
PEN PERU YENİ SOLU 2.1961
PLN POLONYA ZLOTİSİ 2.2890
RSD SIRP DİNARI 0.08822
SGD SİNGAPUR DOLARI 6.4477
SDG SUDAN POUNDU 0.01966
SYP SURİYE LİRASI 0.00341
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.62018
THB TAYLAND BAHTI 0.27473
TND TUNUS DİNARI 3.1287
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.4478
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.31746
OMR UMMAN RİYALİ 22.2208
JOD ÜRDÜN DİNARI 12.0664
VND VİETNAM DONGU 0.00037
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.6379
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.30923
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 6.0955

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