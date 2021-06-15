TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.08981
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.08422
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|5.0354
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|22.6935
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.10089
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.3291
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|5.2893
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.80119
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.6907
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06396
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.40698
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00060
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.96867
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.17801
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.62021
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00765
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.7030
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.11665
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.3832
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.1021
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00586
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.07037
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.02003
|LYD
|LİBYA DİNARI
|1.9143
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02942
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.16819
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|2.0780
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.42812
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.54561
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.62018
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00081
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1961
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|2.2890
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.08822
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|6.4477
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.01966
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00341
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.62018
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.27473
|TND
|TUNUS DİNARI
|3.1287
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.4478
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.31746
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|22.2208
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|12.0664
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00037
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.6379
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.30923
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|6.0955