TCMB: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve enerji belirleyici oldu

Temmuz’da enflasyon yüzde 18,95 ile 26 ayın zirvesine yükselirken, Merkez Bankası “gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler oldu” dedi. Bankaya göre, “üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünde etkili oldu”.

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Merkez Bankası (TCMB), Temmuz’da aylık yüzde 1,80, yıllık yüzde 18,95 oranında artan tüketici fiyatlarına ilişkin değerlendirmesini yayımladı.

“Bu gelişmede, gıda ve enerji fiyatları temel belirleyiciler olmuştur” diyen TCMB, “Gıda yıllık enflasyonu, fiyat artışlarının alt gruplar geneline yayılmasıyla kayda değer bir oranda yükselmiştir. Üretici fiyatlarındaki gelişmeler ve yaşanan kuraklık gıda enflasyon görünümünde etkili olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

“Enerji grubu enflasyonu elektrik ve doğalgaz fiyatları öncülüğünde artarken, eşel mobil sistemi tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam etmiştir” ifadelerine yer veren TCMB, şöyle devam etti:

“Yıllık enflasyon yakın dönemde Türk lirasındaki seyrin de etkisiyle temel mallar grubunda gerilerken, hizmet sektöründe kademeli normalleşme sürecinin de yansımalarıyla lokanta-otel ve ulaştırma

hizmetlerindeki fiyat gelişmelerine bağlı olarak bir miktar yükselmiştir.

Temmuz ayında uluslararası enerji fiyatları artarken, enerji dışı emtia fiyatları daha ılımlı bir seyir kaydetmiştir. Bu görünüme karşın, gecikmeli etkilerle üretici enflasyonundaki yükseliş eğilimi devam etmiştir.

Bu dönemde, yıllık enflasyon çekirdek enflasyon göstergelerinden B’de yükselirken, C’de gerilemiş; göstergelerin yakın dönem eğilimlerindeki yüksek seviyeler korunmuştur.”

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