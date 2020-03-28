TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin, söz konusu oranların bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı bildirildi.

TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin duyurusunda, 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 1,00, aylık azami gecikme faiz oranının yüzde 1,30 olarak belirlendiği belirtildi.

Duyuruda, kredi kartı azami faiz oranlarının, bundan böyle, üçer aylık dönemler için ilan edilmeyeceği, ilan edilen oranların değişiklik yapılana kadar geçerli olacağı ifade edilerek, "Kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini fiyatlama ve vade gibi unsurları dikkate alarak kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır." denildi.