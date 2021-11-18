HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TCMB'nin faiz kararı sonrası Meclis'te kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Beştaş hükümete eleştirilerde bulunarak "Yeni dolar zenginleri kimler?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hdp #dolar #tcmb #ekonomi #receptayyiperdoğan #meraldanışbeştaş #haber #siyaset #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online TCMB’nin faik kararı sonrası HDP’den flaş açıklama! “Yeni dolar zenginleri kimler?”