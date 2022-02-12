Alaturka Online

Trabzonspor’da 8 sezon futbol oynayan Gineli İbrahima Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli’nin amatör kulüplerinden Yeşil Çivrilspor takımına transfer olan Yattara’nın amatör lisansı çıktı. Futbolcu yıllar sonra ilk maçına yarın çıkacak.
Selami AYDIN
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Trabzonspor‘un eski forveti Gineli ibrahima Yattara bıraktığı futbola 42 yaşında geri döndü. Denizli‘de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor’a transfer olan Yattara’nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara ‘İbrahim Üçüncü’ adıyla sahada boy gösterecek. Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor – Yıldızspor maçında forma giyecek.
Trabzonspor’da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu’na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre’de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.
MAÇ GÜNÜ GELECEK
Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli’ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor’a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.
Lider durumdaki Yeşil Çivrilspor’da Başkan Yasin Gökyaş SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Halı sahada oynadıkları Çivrilli bir arkadaşımızın telkinleriyle bize destek olmaya karar verdi. Kendisi İstanbul’da yaşıyor. Kulübümüzden hiçbir ücret almayacağı gibi yol masraflarını da sponsorlar karşılıyor. Daha önce futbolculara transfer teklifi götürüyor cevap bile alamıyorduk. Şimdi Yattara ile birlikte oynamak isteyen profesyonel futbolcular kendileri bizleri arayarak takıma katılmak istediklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.
Çin, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın ürettiği korona virüs hapı Paxlovid’in kullanımına şartlı onay verdi.
Sozcu.com.tr
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Çin Ulusal Tıp Ürünler İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in hap formundaki “Paxlovid” adlı ilacına acil kullanım değerlendirmesi yapıldığı ve şartlı kullanım onayı verildiği bildirildi.
Paxlovid’in Covid-19’u hafif ila orta derecede geçirenlerin, hastalığı ciddi bir duruma ilerleme riski yüksek olanların ve kronik böbrek, kalp-damar, akciğer ya da şeker hastalığı bulunanların tedavisi için onaylandığı aktarıldı.
İlaçla ilgili daha fazla araştırma yapılması ve yetkili makama sunulması gerektiği kaydedildi. Ayrıca ilacın hastalığın tedavisi için özel olarak geliştirilmiş ilk oral hap olduğu ifade edildi.
Pfizer yetkilisi, ilacın tedarik sürecini yönelik bilgi paylaşılmazken, “Bu, Covid-19 ile mücadelemizde önemli bir kilometre taşı” ifadelerini kullandı.
Pfizer yöneticileri, şirketin 100’den fazla ülke ile Paxlovid hakkında aktif görüşmelerde bulunduklarını ve gerektiğinde 120 milyon doz verme kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nca Irak’ın kuzeyinde Haftan’in bölgesinde 2, Sincar’da 1 PKK’lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftan’in bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek” denildi.
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GUILLERMO DEL TORO’DAN KARA FİLMİN SİNEMATİK DÜNYASINA YOLCULUK “KABUS SOKAĞI (NIGHTMARE ALLEY)”
Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; 94. Akademi Ödülleri’ne 4 dalda Oscar adayı olan “KABUS SOKAĞI (NIGHTMARE ALLEY)” filminin; bilinmeyenlerini, sanatsal ayrıntılarını ve kamera arkasını araştırarak, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.
PERVASIZ BİR AMERİKAN RÜYASI
Amerikalı yazar William Lindsay Gresham’ın 1946 tarihli aynı adlı fatalist romanına dayanan ‘Kabus Sokağı (Nightmare Alley)’; 1930’ların harikalar diyarı olarak nitelendirilen karnaval gösterilerinin ürkütücü ve gizemli yönünü, Amerikan kapitalizminin karanlık yüzüyle birleştirerek izleyiciyi inanılması güç, dehşet dolu bir dünyaya sürüklüyor. Oscar ödüllü Guillermo del Toro’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film; Büyük Buhran Dönemi’nin karnavallar dünyasında ruhunu şeytana satan hırslı ve açgözlü bir adamın, zenginlik ve güç koridorlarında tükenişinin esiri olmasını anlatıyor. Ekonomik bunalım sonucu insanlığın aleyhine işleyen yozlaşmış çarkın da ne derece acımasız olduğunu gözler önüne seriyor. Korku, açgözlülük ve manipülasyonu film-noir türünde seyirciye anlatırken, güç ve hırsı bir arada bulunduran karakterlerin temelinde ise, (kara film türünün olmazsa olmazı) femme fatale ve homme fatale figürleriyle bezeli olduğunu görüyoruz. Özellikle ana karakterin karnaval topluluğundaki yükselişi, Amerika’daki büyük bunalımın arka planında, Amerikan toplumunun daha yüksek kademelerine ilerleyişiyle devam ediyor ve ‘Kâbus Sokağı’ insanlarının sosyolojik olarak kibar bir toplum gibi görünürken, kapitalist dünyanın tüm karanlık temellerine sahip olduğunu gözler önüne seriyor.
FİLMİN KONUSU
Karizmatik fakat şanssız bir adam olan Stanton Carlisle, gezgin bir karnavalda kendini kabul ettirdikten sonra, New York sosyetesinin zengin seçkinlerini dolandırmak için yeni edindiği bilgileri kullanarak kendisine başarıya giden altın bir zemin hazırlar. Ancak kendisinden bile çok daha tehlikeli olan gizemli psikiyatrist Dr. Lilith Ritter, mentalist Carlisle’ı tekinsiz bir dünyanın içerisine sürükleyecektir.
Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda; Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen,Holt McCallany, Tim Blake Nelson, Clifton Collins Jr. ve David Strathairn gibi ünlü isimler yer alıyor.
KABUSUN BEYAZPERDEYE UYARLANMASI
Yönetmen Guillermo del Toro, senaryoyu sinema tarihine âşık bir film eleştirmeni ve gazeteci olan Kim Morgan ile birlikte kaleme aldı. Romana büyük hayranlık duyan ikili, birlikte William Lindsay Gresham‘ı araştırmaya başladılar ve yazarın kendi hayatının, Stanton Carlisle karakterini büyük ölçüde yansıttığını keşfettiler. Çocukken Coney Island‘daki gösterilere büyülenen yazar, onlara ömrü boyunca hayran kaldı. İspanya İç Savaşı‘nda gönüllü olarak çalışırken, ayyaşların gösterileri de dâhil olmak üzere karnavallardaki gezginlerin sahne oyunlarında dönemin garip ve korkunç hikâyeleriyle kendisini eğlendiren bir asker arkadaşı vardı.
SİNEMATOGRAFİ
The Shape of Water‘daki takdire şayan çalışmasıyla Akademi Ödülü‘ne aday gösterilen görüntü yönetmeni Dan Laustsen, Guillermo del Toro ile bu film için yeniden bir araya geldi ve doygun görünümden uzaklaşmayı, sembolik olarak derin ve koyu renklere odaklanmayı hedeflediler. Ayrıca, çok sayıda geniş açılı kesintisiz çekimle bir dürbün görüntüsü yaratılarak kıyamet hissi güçlendirildi. Dijital çekim yapan Laustsen, en karanlık koşullarda bile atmosferi iyileştirme özelliği sebebiyle kamera olarak özellikle Alexa 65’i seçti. Görüntü yönetmeni, “Bu, büyük sensörlere sahip orta format bir kamera. Bunu seviyorum çünkü alan derinliği cilt tonları için harika ve yüzü biraz daha ön plana çıkarıyor.” diye belirtiyor. Karnaval setini çekmenin Laustsen için heyecan verici olduğu kadar yoğun bir lojistik planlama gerektirdiğini belirterek; “Bir sürü büyük vinç kullandık ve 90 metrelik bir vinci karnaval gibi büyük bir yerde getiremezsiniz, bu iş tüm gününüzü alır” diyor. Kara film estetiğine yapılan birkaç atıftan birinin ise bazı sahnelerde yağmurda ıslanmış gibi bir hissi yaratmak olduğunu söyleyen görüntü yönetmeni çekimlerin diğer aşamasını şöyle açıklıyor: ‘’Bunun için yağmur kuleleri, pervaneler ve fanların inşa edilmesi gereken set çalışmasından sonra çekimler VFX ekibinin elinden geçiyor.’’
MÜZİĞİN RENGİ
Amerikalı usta film bestecisi ve sanatçı Nathan Johnson, filmin müziklerini oluşturmak üzere Los Angeles‘ta Guillermo del Toro ile bir araya geldi ve yenilikçi, renkli, geleneksel bir müzik kolajı hazırladı. Filmin ses kullanımında ise yönetmen, Akademi Ödülü‘ne de aday gösterilen Kanadalı ses editörü Nathan Robitaille ile görüşmeler yaptı ve sesin karnaval ile büyük şehir arasında bir ayrım yapmaya nasıl yardımcı olabileceği açısından besteci Johnson’ın büyük bir katkısı oldu.
KOSTÜM TASARIMI
90. Akademi Ödülleri‘nde The Shape of Water‘daki çalışmasıyla ‘En İyi Kostüm Tasarımı’ dalında Oscar’a aday olan Portekiz kökenli Kanadalı kostüm tasarımcısı Luis Sequeira, Guillermo del Toro’ya gösteri kıyafetlerinden 1930’ların son derece şık ve göz alıcı gece elbiselerine kadar 242 farklı kostüm seçeneği sundu. Araştırmalarında, film karakterleri için yüzlerce görselden oluşan katalogları bir araya getirdi. Sequeira, dünyanın her yerinden otantik kumaşlar tedarik etti ve aksesuarlar için bitpazarlarını gezdi. Rooney Mara’nın canlandırdığı Molly karakteri için, karnavalın ruhuyla ilişkilendirdiği bir renk olan kırmızı tonlarıyla çalıştı. Kırmızı kaplamalı altın rengi ve siyah pullu bir elbise ve kırmızı bir kelebekle süslenmiş siyah kadife elbise gibi iddialı kıyafetler tasarladı.
GÖSTERİ MAKYAJI
Filmdeki bazı karnaval üyeleri, Amerikalı film yapımcısı Tod Browning’in 1932 tarihli klasik korku filmi The Freaks’te yer alan; Zee the Pinhead, Fifi the Bird Girlve JoJo the Dog Boy gibi 20. yüzyılın başlarındaki gerçek yan sanatçılara dayanmaktadır. Del Toro, bu sanatçıları daha ayrıntılı ve özüne uygun yansıtabilmek için, The Shape of Water’daki fantastik amfibi adamı tasarlayan heykeltıraş Mike Hill ile çalıştı. Mike Hill, “Kabus Sokağı için karakterleri geliştirirken asla fanteziden yararlanmadık. Her şey hayattan daha abartılı olmasına rağmen, hepsi tamamen gerçekliğe dayanıyor.” diyor. Protez makyajının yanı sıra, filmin en akılda kalıcı figürlerinden üçüncü bir gözü olan “Turşulu Serseri Enoch’’un yaratılmasında da devreye girdi. Turşulu serseri terimi; içinde formaldehit bulunan kavanozlarda muhafaza edilen insan fetüsleri için kullanılan geleneksel bir karnaval terimiydi ve kalabalığı kendinden geçiren bir başka yan gösteri numarasıydı. Hill, “Gerçek veya sahte olabilirler, ancak genellikle izleyicilere peri masallarını ve fablları hatırlatan olağandışı doğuştan gelen koşulları tasvir ettiler.” diyor.
İNSANLIĞIN KARANLIK BİR PORTRESİ
Filmde önemli bir yer tutan Geek (karakteri) terimi; Almanca, aptal veya budala anlamında kullanılan “Geck” kelimesinden gelir. Sirklerde ve karnavallarda vahşi bir erkek veya kadını tanımlamak için kullanılan çok eski bir terimdir. Filmin sonunda Stan karakterinin karnavalın Geek pozisyonunu almayı kabul ettiği ve iç burkucu çılgınca güldüğü sahne, yönetmen Del Toro için en çok önemli çekimdi. Bu sahneyi kusursuz görüntülemek için gerektiği kadar çok çekim yapmaya istekli olan Del Toro, kamera kayda geçmeden önce oyuncu ve set ekibine, “Bu sahneyi gerekirse 50, 60 kez çekeceğiz, ne kadar zor olursa olsun.” dedi.
Amerikan rüyasının hazin sonunu kara film türüyle birleştirerek inanılmaz bir görsel atmosfer ve büyüleyici bir sinematografik çalışmayla anlatan Nightmare Alley filmi, kesinlikle kaçırılmaması gereken tam bir sanat şaheseri.
Kültürel sebepler kültürel sonuçlar – Yılmaz Özdil
Londra’da fon yöneticileriyle buluşan hazine bakanımıza, enflasyon niye yükseldi diye sormuşlar, “Türkiye’de enflasyon yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebeplerden yükseldi” demiş.
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Bence ilk defa haklı.
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Geçmediği köprüye, girmediği tünele, uçmadığı havalimanına, görmediği otoyola, yatmadığı hastaneye, kullanmadığı elektriğe para ödemek mesela… İngiliz kültürüne pek uygun değil sanırım.
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Milletin orasına koyacağız diyen arkadaşa yaptırılan Ankara tren garına 2021 yılı için 8 milyon yolcu garantisi verdiler, gele gele sadece 1 milyon yolcu geldi, gelmeyen 7 milyon yolcunun parası bu arkadaşa dolarla tıkır tıkır ödendi, 5 yıldır bu şekilde ödeniyor, 2036 yılına kadar bu şekilde ödenmeye devam edecek.
Şimdi lütfen, Alman Kültür Derneği’ne gidin, bu cümleyi Almanca’ya çevirin, sokakta rastladığınız herhangi bir Alman’a söyleyin, ne dediğinizi anlarsa, herhalde yanlış tercüme ettiniz demezse, gelin bana, bu cümlenin her kelimesi için 1.5 euro artı kdv ödeyeyim.
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Fabrikaları, limanları, madenleri, barajları, santralları, hatta toprağı elaleme satıp, 801 milyon dolara oyuncak dinozor almak, ithal ineği ithal samanla beslemek, Fransız kültüründe görülmüş şey midir?
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“La casa del papel” diye dizi çekilen İspanya’da, merkez bankasındaki 128 milyar dolar buhar olsa, İspanyollar sevinçle halay çeker mi?
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Danimarka’da götünün kılıyım kültürü var mıdır sizce?
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Yunan kültüründe Rıza Sarraf’a hayırsever işadamı derler mi?
Portekiz kültüründe Sezgin Baran Korkmaz’a Robin Hood derler mi?
Hollanda kültüründe ticaret bakanı kendi kocasının şirketinden kendi bakanlığına mal satın alabilir mi?
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Patagonya’dan Sibirya’ya kadar, dünyanın herhangi bir kültüründe, devlet bankasının başına güreşçi, anayasa mahkemesinin başına iktisatçı getirilir mi?
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Tasmanya’dan Alaska’ya kadar, dünyanın herhangi bir kültüründe, diyanet işleri başkanı kur korumalı mevduat hesabı hakkında yorum yaparken, merkez bankası başkanı ayet paylaşır mı?
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Kimliği bile olmayan 9 milyon Suriyeli’yi hobaraa diye, bırak Batı kültürlerini, Suriye’ye bile böyle sokarlar mı?
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Finlandiya kültüründe, bir tane bile yangın söndürme uçağı yokken, makam uçağı koleksiyonu yapılabilir mi?
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İban numarası verip kendi vatandaşından para istemek zorunda kalsa, kültürü gereği, harakiri yapmaz mı Japon?
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Kulaklarından petro-dolar fışkıran Suudi kültürü bile, 170 milyon dolar dökerek, Moskova’ya altın varaklı cami yapar mı, sanki karada yer kalmamış gibi, denizi doldurarak, Cibuti’ye cami yapar mı, Somali’nin borcunu öder mi, Sudan’a para bağışlar mı, Burkina Faso’da iftar verir mi, tee Arakan’a saçıp savuşturur mu?
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Vatandaş karda kışta ucuz ekmek kuyruğunda bekleşirken, simiti yarım, sebzeyi çıkma, ayçiçeği yağını anca bardakla alabilirken, hükümet yancıları dört maaş beş maaş kapabilir mi Kanada kültüründe?
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Kolombiya’dan Venezuela’dan uyuşturucu gemileri, kokain baronları, malına mülküne çökülen işadamları, servetinin kaynağı belirsiz karanlık oligarklar, küresel karaparacılar, yatırımcı ayağıyla vatandaşlık verilen ithal mafya babaları, uluslararası dolandırıcılar, çantacı gazeteciler, fuhuş şantajları, telefonda sanal seks kasetleri, casinolar, yasadışı bahis listeleri, otomatik silahlarla infazlar…
İtalyan kültürünü boşver, Sicilya kültürüne bile fazla değil mi birader?
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak Basın toplantısı düzenledi ! Hedefinde Ekonomi ve elektrik faturalarının yanı sıra Ispartada yaşanan elektrik kesintileride olan Öztrak’ın “Vatandaşlarımız bu kış yedikleri ayazı unutmayacaklar!” sözleri dikkat çekti !
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