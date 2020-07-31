TDV, Etiyopya ve Nijerya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı

ABUJA (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Etiyopya ve Nijerya'da 45 bin 300 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.



Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Etiyopya'da 42 bin 500 hisselik kurban kesildiğini belirtti.



Alıcı, kurban etlerinin mülteci kamplarına ve ihtiyaç sahibi yerel halka dağıtıldığını bildirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Etiyopya'da da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sıkıntılı günler yaşandığını dile getiren Alıcı, "Bu zor zamanlarda Etiyopyalı kardeşlerimizin yanında olmak bizler için görevden öte bir sorumluluktur. Etiyopyalı kardeşlerimizin bayram sevincini paylaşmak, bu zor günlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak bizim için büyük gurur kaynağı olmuştur." dedi.

TDV Nijerya yetkilisi Zunnurain Abdulwahab da yaptığı açıklamada, TDV aracılığıyla Nijerya'da 2 bin 800 hisselik kurban kesildiğini ifade etti.

Kurban etlerini başkent Abuja'ya bağlı farklı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Abdulwahab, Türkiye'ye teşekkür etti.