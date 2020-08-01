TDV'den Sudan'da 70 bin aileye kurban yardımı

HARTUM (AA) – Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Sudan'da 70 bin aileye kurban eti ulaştırdı.
Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin başkent Hartum'un yanı sıra Mavi Nil, Kessala, Port Sudan, Niyala, El Fashir, Batı Kurdufan eyaletlerinde ihtiyaç sahibi 70 bin aileye kurban eti dağıttığını belirtti.
TDV'nin Sudan'da çeşitli insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunu aktaran Dadaş, vakfın ülkedeki yoksul ailelere yardım etmeye devam edeceğini kaydetti.