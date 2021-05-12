TEB, BiGG girişimcilerine destek vermeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) – TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı'nın uygulayıcı kuruluşlarından Türk Ekonomi Bankası (TEB), TİM-TEB Girişim Evi programları ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin BiGG Programı'na başvurularını kabul etmeye devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, girişim bankacılığı ile yenilikçi iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında TİM-TEB Girişim Evleri ile hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimcilerin yanında olan TEB, programın yeni döneminde de teknolojik iş fikri sahibi girişimcilerin çeşitli desteklerle 200 bin TL hibeden yararlanmalarını sağlayacak.

TÜBİTAK BiGG Programı kapsamında hibe desteğinden yararlanmak isteyen girişimciler, ülke genelinde 7 ilde faaliyet gösteren girişim hızlandırma merkezleri TİM-TEB Girişim Evleri'nden bilgi alabilecek.

Programa başvurular ise teblegirisim.com veya timlegirisim.com adresleri üzerinden 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

– TEB, 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasına destek oldu

TEB, girişim bankacılığı ile girişimcilik ekosisteminin her alanında yer alarak yenilikçi ve parlak fikirlerin ekonomiye katılımına destek veriyor. 2015'ten bu yana TÜBİTAK'ın BiGG Programı kapsamında akredite kuruluşlardan biri olan TEB, en fazla girişimcinin desteklenmesini sağlayan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 78 ilden 4 bin 500'ün üzerinde BiGG başvurusu toplayan ve 89 girişimcinin 14,8 milyon TL hibe almasında köprü rolü oynayan TEB'in desteklediği girişimcilerin toplam cirosu ise 23 milyon TL'ye ulaştı.

TEB'in, kuruluşuna destek verdiği BiGG girişimcilerinin yüzde 84'ü halen faaliyetlerine devam ediyor.

Girişimciler, şimdiye kadar 72 kurumsal firma ile 191 girişimcinin katıldığı ve potansiyel iş birliklerine adım attığı Start Up & Kurumsal iş birliği programına da katılma fırsatı yakaladı. TEB, programın yeni döneminde daha fazla girişimciye destek sağlamayı hedefliyor.

Hibeden yararlanmak isteyen girişimcilerin daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması koşulu aranıyor.

– Girişimciler TİM-TEB Girişim Evi’nde Step Up Programı ile TÜBİTAK’a hazırlanıyor

TEB, ülkenin dört bir yanında projelerini gerçekleştirmek isteyen parlak fikirli girişimcilere 7 ilde faaliyet gösteren TİM-TEB Girişim Evleri ile destek veriyor. TİM-TEB Girişim Evleri'nde, özellikle TÜBİTAK BiGG Programı'na başvuran girişimcilerin kabul edildiği Step Up programı ile danışmanlık, teknik mentorluk, ofis desteği, yatırımcılarla buluşma gibi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinden projenin tanıtımına, projenin yatırımcılara sunulmasından müşteri bulunmasına kadar her aşamada destek veriliyor.

Girişim evleri ile girişimciler, 94 ülkede 120'den fazla prestijli hızlandırıcı, ortak ve yatırımcı gruplarının yer aldığı Global Accelerator Network (GAN) platformunun imkanlarından yararlanabiliyor ve TİM ticaret heyetlerine katılarak hedef pazarlarındaki potansiyel alıcılarla buluşma fırsatı yakalıyor.

TİM-TEB Girişim Evi girişimcileri, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin girişimcilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği Speed Mentoring etkinliklerine de katılabiliyor.

BiGG Programı kapsamında hibe alan ve TEB'in desteklediği girişimlerden bazıları şöyle:

"Markalara satış artırıcı aktivite yaratan ve müşterileriyle ilgili içgörü sunan sağlayan bir mobil uygulama platformu olan Qumpara, 40'ın üzerinde ulusal ve uluslararası tüketim ürünleri firmasının 100'den fazla markası ile birlikte çalışmaya başladı. Türkiye'de yerel ve ulusal 300'e yakın markette bugüne kadar yüzbinlerce kullanıcının alışveriş fişleri işlenerek ödüllendirildi.

Laboratuvar cihazları, sanal gerçeklik, yapay zeka, simülatörler, ileri seviye yazılımlar geliştiren Redlab, Türkiye'de 100'ün üzerinde müşteriye satış yaptı. Libya, Azerbaycan ve Kıbrıs'a ihracat yaparken, geliştirdiği ürünlerin Avrupa'ya ihraç edilmesi için İsviçre'nin en köklü firmalarından biriyle iş birliği yaptı.

Yapay zeka tabanlı Kalite 4.0 çözümleri geliştiren Inovako, ağırlıklı olarak seri imalatta kompleks yüzey hatalarının tespitine yönelik çözümlere odaklandı. İlk yılın ardından çeşitli global otomotiv ana sanayi firmaları ve Tier-1 seviye tedarikçilerle çalışmaya başlarken, ikinci yılında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Çekirdek Ar-Ge'nin yapay zeka tabanlı teknik filo yönetim sistemi Katar'da İçişleri Bakanlığının filoları için kullanılmaya başlandı. Ar-Ge dönemi içerisinde olan girişim 1 milyon TL'nin üzerinde ciroya ulaştı."