İSTANBUL (AA) – TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası'nın üçüncü gününün teklerde ve çiftlerde ikinci tur maçları yapıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasında çiftlerde mücadele eden milli tenisçiler Çağla Büyükakçay/Pemra Özgen, 1 numaralı seri başı Rus raket Veronika Kudermetova ile Belçikalı partneri Elise Mertens'e 6-2, 6-2 yenilerek çeyrek final şansını yitirdi.

Teklerde Estonyalı Kaia Kanepi, Kazak Zarina Diyas'ı 6-4'lük iki setle geçerek 3 numaralı seri başı Rus tenisçi Kudermetova'nın rakibi oldu. 18 yaşındaki Ukraynalı raket Marta Kostyuk ise 4 numaralı seri başı Rus Daria Kasatkina'yı 6-3, 7-5'le geçerek çeyrek finale çıktı.

Turnuvaya wild card ile katılan Hırvat raket Ana Konjuh, 8 numaralı seri başı Çinli Qiang Wang'i 6-1, 6-4'lük setlerle yenerek dört yıl sonra gelen WTA seviyesindeki ilk çeyrek finaline yükseldi. Konjuh çeyrek finalde Ukraynalı raket Marta Kostyuk ile eşleşti.

Rumen raket Sorana Cirstea, büyük mücadeleye sahne olan maçta Rus raket Anastasia Potapova'yı 7-6, 6-4 ile geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Merkez kortta gerçekleşen günün son maçında 2 saat 28 süren mücadelede Çek raket Katerina Siniakova, Fransız Kristina Mladenovic'i 6-4, 3-6, 6-4 yenerek çeyrek finalde mücadele hakkı yakaladı.

Organizasyonda çiftler mücadelesinde ise Elena Vesnina ve Vera Zvonareva, En-Shuo Liang/Saisai Zheng ikilisini 6-2, 5-7, 10-8 ile geçerek çeyrek finale yükseldi.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Turnuvası, yarın teklerde ikinci tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek.

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