TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul sürüyor

İSTANBUL (AA) – TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları gündüz seansında oynanan maçlarla sürdü.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının üçüncü gününde, teklerde son 32 turu maçları oynandı.

Günün ilk mücadelesinde turnuvanın 6 numaralı seribaşı Belçikalı raket Alison Van Uytvanck, Slovak rakibi Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek, adını son 16 tenisçi arasına yazdırdı.

Günün bir diğer karşılaşmasında 8 numaralı seribaşı Japon raket Misaki Doi, ana tabloya elemelerden katılan Avusturalyalı rakibi Ellen Perez'e 6-7 (4-7), 7-5 ve 6-1’lik setlerle üstünlük sağladı.

Wildcard hakkıyla turnuvaya elemelerden başlayan dünya eski 5 numarası Kanadalı raket Eugenie Bouchard ise Bulgar rakibi Viktoriya Tomova’yı 6-2 ve 6-4’lük iki setle rahat bir şekilde mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

– Çiftlerde seribaşları turladı

Çiftlerdeki 1 numaralı seribaşı Alea Guarachi/Desirae Krawczyk ikilisi, rakipleri Lidziya Marozava/Andreea Mitu çiftini geriye düştükleri maçta 4-6, 6-1 ve 10-8’lik setlerle yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos ikilisi, Bibiane Schoofs/Van Der Hoek çiftini final setine giden maçta 6-4, 3-6 ve 10-7’lik setler sonucunda mağlup ederek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.