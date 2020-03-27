TEB, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak

İSTANBUL (AA) – Türk Ekonomi Bankası (TEB), Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

TEB'den yapılan açıklamada, TBB'nin kredi protokolüne katılan bankanın, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ, kurumsal ve ticari müşterileri için "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" olmak üzere iki ayrı paketi uygulamaya aldığı belirtildi.

Bankanın küresel salgının müşterilerinin istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak için hayata geçirdiği her iki destek paketi kapsamında müşterilerine azami 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeye kadar kredi desteği sağlayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEB'in Hazine kaynaklı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ'ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşteriler için hazırladığı 'Çek Ödeme Destek Kredisi', işletmelerin keşide ettikleri gerçek ticari ilişkilere dayalı çeklerin finansmanında kullanılabilecek. 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' ise maaş ve kira ödemeleri başta olmak üzere işletmelerin sözleşme-faturaya bağlı tüm sabit giderlerini karşılanması için değerlendirilebilecek."