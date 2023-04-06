Tebligatlar kucağa sığmıyor, şehirde 5 kişiden biri icralık

Sanayi kenti Denizli’de icra dosyası sayısı her geçen gün artıyor. Kentte geçtiğimiz yıllardan devam eden ve bu yılın ilk üç ayında açılan yeni dosyalarla birlikte 205 bine yakın açık dosya bulunuyor. Özellikle corona salgını döneminde borçlarını ödeyemeyen ve iflas eden esnafa yönelik icra takibi sayısında artış görülüyor. Açılan her yeni dosya muhtarlıklarda tebligatların birikmesine neden oluyor.

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’ne bağlı Altıntop Mahallesi’nde muhtar Tülay Sücüllü kendisine gelen tebligatları koyacak yer bulamıyor. Günlük 15 tebligat alan Sücüllü’ye gelen evraklar kucağa sığmıyor.

‘2 BİN LİRAYA KADAR BORÇLAR SİLİNMİŞTİ’

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı fakat iş merkezlerinin yoğunluğu nedeniyle günde 40 bin kişinin hizmet aldığı mahallede tebligatları koyacak yer bulamayan Sücüllü, “Kamuya ait olan ve 2 bin lirayı geçmeyen borçların silineceği açıklanmıştı. Buna rağmen her gün 15 icra tebligatı geliyor. Çoğunluğu bankalar tarafından gönderiliyor. Özellikle borcunu ödeyemeyen esnaf icralık oluyor. Borç sahipleri gelip evraklarını almıyorlar. Ben de lazım olur diyerek saklıyorum. Giderek sayısı artıyor. Artık evrakları koyacak yer bulamıyorum. Bıktık, usandık. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘YARDIM TALEP EDENLERİN SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ’

Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığını da ifade eden Sücüllü; “Son dönemde yardım talep edenlerin sayısında büyük artış oldu. Özellikle Ramazan ayı ile birlikte gıda yardımı için Denizli’nin her yerinden muhtarlığımıza başvuruyorlar. Günde 50 – 60 kişi yardım için geliyor. Hepsine yardım etmeye çalışıyoruz ama mümkün değil. Bu duruma çok üzülüyoruz” diye konuştu.

“BARO BAŞKANI DEMİRDÖGER: BU GÜNÜN KOŞULLARINDA DOSYALAR AZALMAZ”

Denizli’de 205 bine yakın açık icra dosyası bulunduğunu belirten Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer; “Denizli’de 205 bine yakın icra dosyası takipte. Bunların 180 bini banka ve senet alacakları, yaklaşık 25 bini ise ilamlı takiplerden oluşuyor. Bugünün ekonomik koşullarında bu dosyaların azaltılması mümkün değil. Dosyaların sayısı tamamen ekonomi ile bağlantılı.

Vatandaşın alım gücü yükseltilip ekonomik güven ortamı sağlandığı takdirde kişilerin de borç ödeme yükümlülükleri artar. Bu işin çözümü alım gücünün artırılması, ekonominin düzeltilmesi ve üretimin artırılmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.