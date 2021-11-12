Tecavüzcüyü 102 bin euroluk jetle sınır dışı ettiler

Almanya’ya kaçak gelip iltica eden Somalili işlediği cinsel saldırı ve tecavüz suçları sonrasında kiralanan özel uçakla sınır dışı edildi.

Ali GÜLEN

Almanya’ya kaçak gelip iltica isteyen Somalili Abdi M. (24), 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ve 21 yaşındaki bir kadına da cinsel saldırıdan tutuklandı ve o zaman gençlik cezası ile cezalandırıldı.

Ancak cezaevinde de rahat durmadı ve tutuklu olduğu yerdeki kadın çalışanlara cinsel tacizlerde bulundu, çok sayıda başka suça karıştı. Cochem- Zell’deki kasabada işlenen bu suçlara artık sabrı kalmayan Rheinland Pflaz eyaleti, 13 Nisan’da Abdi M.‘yi sınır dışı kararı aldı.

Abdi M., Somali’ye kiralanan ve gidiş dönüş 82.045 Euro 31 Cent tutan uçakla sınır dışı edildi. Mahkuma eşlik eden görevliler için de 20 bin Euro ödendi. Böylece, Almanya tecavüzcüyü 102 bin 24 Euro’ya sınır dışı etmiş oldu.

SINIR DIŞI UYGULAMALARI ZORLAŞTI

Almanya’dan sınır dışılarda uçak şirketleri büyük zorluklar çıkarıyor ya da son dakikada başka engeller çıkıyor. Bunu bilen sığınmacılar da, gitmemek için son ana kadar her şeyi yapıyor.

1990’lı yıllarda gelen sığınmacılar, aynı uçakla gönderilebiliyordu. Son yıllarda, gerek Alman mahkemelerinin verdiği kararlar, gerekse bazı yerlerin savaş bölgeleri olması nedeniyle sınır dışı kararlarında büyük zorluklar yaşanıyor.

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