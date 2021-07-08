TEDAŞ, muhtarları tahsilatçı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı TEDAŞ, özelleştirme devir işlemleri sırasında, devir tarihleri itibariyle ödenmemiş alacaklarının tahsili için muhtarları görevlendirmek istedi.

Alacaklar Müdürü Ali Şen ile Mali İşler Daire Başkanı Fatih Çakır imzasıyla muhtarlara gönderilen yazıda mahallelerindeki borçlu listesindeki kişileri borçlarını ödemeleri konusunda uyarmasını istedi.

YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURSUNLAR

TEDAŞ Yazısında borçları olanların yapılandırma için başvurmaları istenerek “7244 sayılı yasa kapsamında yapılandırma yapılmaması halinde bu alacağımızı yasal yoldan tahsili için gerekli işlemlerin başlatılacağının ilgili abonelere bildirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle arzederiz” denildi.

“BİZİM BÖYLE BİR GÖREVİMİZ YOK”

Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın, görevleri arasında tahsildarlık, alacak verecekli arasında arabuluculuk olmadığını belirterek, “Bu bizim görevimiz değil. Yardımcı olma, insanlık yapma amacıyla vatandaşları uyardığımızı varsaysak, vatandaş bize ‘sen kimsin? Sana ne benim borcumdan. TEDAŞ gelsin tahsil etsin’ derse ne yaparız. Muhtar tahsildar değil ki” diyerek yazıya bir anlam veremediğini söyledi.

SAYAÇ BAKIM ÜCRETİ ALAN ŞİRKETE YAZSINLAR

Kadınlar Denizi Mahallesi Muhtarı Hüsnü Dörtyol’da “Bu işi yapmak benim görevim değil. Sayaç bakım ücreti olarak 30-40 lira alan özelleştirdikleri şirketlerden bu işi yapmalarını istesinler. Ben gidip kimseye TEDAŞ’a borcunu öde diyemem, başıma bela alamam. Bana ne?” tepkisini gösterdi.

MUHTAR DENİNCE AKILLARINA KÖY MUHTARI GELİYOR

Yazıda tüm muhtarların “Köy” muhtarı olarak tanımlanmasına tepki gösteren muhtarlar, “Muhtar denince akıllarına sadece köy geliyor. Bizim çıkıp minareden anons edeceğimizi sanıyorlar. Bazı mahallelerin nüfusu 40-50 bin” diyerek, Covid-19 salgınında, herkesin ekonomik çıkmazda olduğu bir dönemde hiçbir muhtarların ev ev dolaşıp vatandaşa borcunuzu ödeyin diyemeyeceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir AKP’li belediyeden ağaç katliamı