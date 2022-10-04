TEDAŞ para vermeden hat çekti, vatandaş davayı 40 yıl sonra kazandı

Devlet, kamulaştırma yapmadan, para ödemeden vatandaşın arazisine hat çekti. Vatandaş, yıllarca süren mahkemelerden sonuç alamadı. Son sözü Anayasa Mahkemesi koydu. Yüksek Mahkeme, “yapısal sorun” dedi, yeni ihlallere yol açılmaması için uyardı.

TEDAŞ, vatandaşın tarlasından 1983 yılı öncesi ve sonrasında olmak üzere iki defa kamulaştırma yapılmaksızın enerji nakil hattı geçirdi.

25 dönüm tarlanın sahipleri Kübra Yıldız, Rabia Betül Yıldız, Özmen Yıldız 2016 yılında Türkiye Elektrik dağıtım Anonim Şirketi’ne (TEDAŞ) karşı kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası açtı. 500 TL tazminat istedi.

Keşif yapıldı. 1611 metrekarede irtifak alanı ve hattın iz düşümü payı hesaplandı. 33 bin 669 TL ödenmesi gereken tazminat rapor edildi. TEDAŞ itiraz etti. Mahkeme davanın eski hatta ilişkin kısmı yönünden ayırma kararı verdi ve yargılamayı sadece eski hatla ilgili tazminat talebiyle sınırlı olarak yürüttü. 13 bin 837 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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TEDAŞ bu karara da itiraz etti. Bu defa Bölge Adliye Mahkemesi tazminatı 3 bin 998 liraya kadar indirdi ayrıca TEDAŞ’ın yargılama giderlerinin 1678 liralık kısmını da vatandaşın ödemesine hükmetti.

Vatandaşlar kararı son aşamada Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

“MÜLKİYET HAKKINA YAPILAN MÜDAHALE YAPISAL BİR SORUN”

Yüksek Mahkeme inceleme sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

Sonuç olarak Anayasa’nın doğrudan sözüne aykırı olduğu ve kanuna dayalı olmadığı tespit edilen kamulaştırmasız el atma suretiyle mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin yapısal bir sorun teşkil ettiği dikkate alınmalıdır.

Buna göre Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlaline yol açıldığının bilinerek idari anlamda gerekli tedbirlerin alınması ve benzeri nitelikte yeni ihlallere yol açılmaması için kararın bir örneğinin taşınmaza el atan sorumlu idare olan TEDAŞ’ın ilgili olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına da gönderilmesi gerekir.

HÜKÜM: MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi şu hükmü kurdu:

Açıklanan gerekçelerle;

Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,

Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Van Erciş 1. Asliye Hukuk Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Kararın bir örneğinin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin ilgili olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE,

294,70 TL harç ve 4.500 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 4.794,70 TL yargılama giderinin başvuruculara MÜŞTEREKEN ÖDENMESİNE,

G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

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