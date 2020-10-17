KIRLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayvansever, tedavi ettirdiği yaralı baykuşa iyileşinceye kadar evinde bakacak.
Eskitaşlı köyünde yaşayan Selami Tezcan, tarlada elektrik tellerine çarpan baykuşun yaralandığını fark etti.
Kanadından yaralanan kuşu veterinere götüren Tezcan, gerekli müdahale sonrası hayvanı evine götürdü.
Tezcan, AA muhabirine, baykuşu sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakacağını söyledi.
Kuşun sağlığının düzelmeye başladığını ifade eden Tezcan, aralarında duygusal bir bağın oluştuğunu kaydetti.
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