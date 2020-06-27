Tedbirlere uyulmazsa ikinci pik kapıda! 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu

Koronavirüste ikinci dalga beklenenden erken gelebilir! FOX Ana Haber Hafta Sonu 27 Haziran 2020 bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Tedbirlere uyulmazsa ikinci pik kapıda! 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta...