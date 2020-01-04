Teee Fizan’a tezkere öyle mi? – Yılmaz Özdil yazdı.

Teee Fizan’a tezkere öyle mi? – Yılmaz Özdil

Burası, İzmir’in Koyun adası… Büyükada’nın üç misli büyüklüğünde… Yunanistan kara kuvvetleri Stegafis, kuvvet komutanı olur olmaz ilk ziyaretini buraya yaptı, komandolarıyla birlikte fotoğraf çektirdi, Yunan genelkurmayının resmi internet sitesinde yayınladı.

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Burası, Aydın’ın Eşek adası… Büyükada’nın iki misli büyüklüğünde… Yunanistan savunma bakanı, heyetindeki papazlarla birlikte geldi, adaya yerleştirilen askerlerle birlikte mangal yaptı.

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Burası, Muğla’nın Keçi adası… Yunanistan savunma bakanı, Yunanistan kara kuvvetleri komutanıyla birlikte, Muğla’nın Keçi adasını ve Aydın’ın Bulamaç adasını ziyaret etti, adaya yerleştirilen askerlerle Noel kutlaması yaptı, Yunan müziğiyle kadeh tokuşturdu.

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Burası, Aydın’ın Hurşit adası… Büyükada’nın iki misli büyüklüğünde… Yunanistan kara kuvvetleri komutanı ziyaret etti, adaya yerleştirilen sivillerin ellerine silah verip, askeri üniforma giydirdi, Yunan genelkurmayının resmi internet sitesinde yayınladı.

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Burası, savaşı göze aldığımız Kardak kayalıkları… Yunan savunma bakanı, Kardak’ın üstünde helikopterle tur attı, burada hayatını kaybeden üç Yunan askerinin anısına denize çelenk bıraktı.

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Burası, Keçi adası… Karşıda gördüğünüz beyaz evler, Bodrum Turgutreis… Yunan geldi oturdu, dağına taşına Yunan bayrağı kazıdı, bayrağın üstüne top koydu, topun namlusu Bodrum’a bakıyor!

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Görmek istemeyen gözler için, Keçi adasındaki topun yakından görünümü!

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Görmek istemeyen gözler için, Keçi adasındaki Yunan bayrağı, sekiz metreye yirmi metre, dürbünle bakmaya gerek yok, kabak gibi!

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Keçi adasına kondurdukları kilise, Aziz Nikola kilisesi, direğinde Yunan bayrağı, yanında top.

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Keçi adasının yaz mevsiminde çekilmiş hali… Türkiye’ye bakan tarafını askeri bölge yaptılar, açık denize bakan tarafını lokanta-plaj yaptılar, diğer adalardan şakır şakır günübirlik turist taşıyorlar.

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Burası, Kilimli adası… Bodrum Gümüşlük’ün hemen karşısında, Kardak’ın komşusu, Gümüşlük’ten çıplak gözle bile görülebiliyor, uluslararası antlaşmalara göre çivi bile çakılmaması gerekiyor, gözetleme kulesi var, radyo istasyonu var, uçaksavarlar var, iskelesi var, tabur var.

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Burası, Didim’e sadece iki mil uzaklıktaki, Kuşadası’nın burnunun dibindeki Bulamaç adası… Kilise diktiler, balıkçı ayaklarıyla silahlı milisler yerleştirdiler.

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Süleyman Şah türbesinin boş sandukalarını sırtlayıp sıvışan, Suriye’deki vatan toprağımızı terkeden sayın hükümetimiz… Bu fotoğraflarda gördükleriniz gibi, 18 adamızı Yunanistan’a bıraktı.

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Bu adalarımızda, beş bin Yunan askeri var.

Yedi kara üssü, dört deniz üssü, iki helikopter üssü kurdular.

Askeri istihbarata filan gerek yok…

Bu fotoğrafları cep telefonunuzla bile çekebilirsiniz.

Yunan genelkurmayının resmi internet sitesinde görebilirsiniz.

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Teee Fizan’a tezkere çıkaran sayın Akp hükümetimizin, bu adalarımıza tezkere çıkarması için, bu adaların illa siyasal dinci Müslüman Kardeşlere mi ait olması gerekiyor?