Teğmen Halis Keskin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’de kaçakçılık olayına müdahale ederken çaya düşerek ağır yaralanan Piyade Teğmen Halis Keskin’in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’de bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada Derecik bölgesinde kaçakçılık olayına müdahale eden askerlerden Piyade Teğmen Halis Keskin’in Barazgir Çayı’na düşerek ağır yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, 2 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

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