TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım: “Elektrik iletim hattı, geçen yıl 71 bin 98 kilometreye ulaştı”

TBMM (AA) – Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürü Orhan Kaldırım, Türkiye'nin elektrik iletim hattının geçen yıl sonu itibarıyla 71 bin 98 kilometreye ulaştığını, elektrik üretim santralleri kurulu güç kapasitesinin ise 95 bin 890 megavatı aştığını söyledi.

TEİAŞ'ın 2017 ve 2018 yılı hesapları, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görüşüldü.

Kaldırım, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de bulunan toplam 1317 transformatör merkezinin 753'ünün, TEİAŞ'a ait olduğunu aktardı.

Yapılan yatırım ve çalışmalarla Türkiye genelindeki havai hat uzunluğunun geçen yıl sonunda 70 bin 530 kilometreye, deniz altı kablo uzunluğunun ise 16 kilometreye ulaştığını dile getiren Kaldırım, "2020 sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik iletim hattı 71 bin 98 kilometreye ulaştı. Elektrik üretim santralleri kurulu güç kapasitesi ise 95 bin 890 megavatı aştı. Aynı dönemde üretilen elektrik miktarı geçici değerlere göre yaklaşık 305 teravatsaat oldu. Personel sayısı da yaklaşık 16 bin 491'e ulaştı." diye konuştu.

Kaldırım, TEİAŞ bünyesindeki yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye genelinde 22 Bölge Müdürlüğü ve 9 Yük Tevzi Müdürlüğü ile iletim faaliyetleri hizmetleri veren kurumun, 2017 yılı yatırım programındaki projelerinin tümü için 2,7 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"2017 yılı içinde 2,6 milyar lira nakdi harcama yapıldı, toplam 2,5 milyar lira ise fiziki yatırıma dönüştü. Şirketin 2017 yatırımları, etüt proje işlerinde 5 proje için 3,6 milyon lira, 169 adet 380 kilovolt (kV) ve 442 adet 154 kV iletim tesisi projesi olmak üzere 611 proje için 2,4 milyar lira, işletmeler grubunda 52 proje için 140,2 milyon lira, makine ve teçhizat grubunda 16 proje için 145,7 milyon lira, taşıtlar grubunda ise 1 proje için 7,3 milyon lira olmak üzere başlangıçta 896 proje için 2,7 milyar ödenek ayrıldı."

Fiziki ve nakdi harcamalar arasındaki farkın çeşitli projeler için verilen avanslarla ilgili olduğunun altını çizen Kaldırım, 2017'de yatırım programında olup hiç işlem görmemiş proje sayısının ise 496 olduğunu belirtti.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra TEİAŞ'ın, 2017 ve 2018 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.