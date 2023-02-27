TEİS Genel Başkanı Saydan: Eczanelerimiz yağmalandı

Cem YILDIRIM/ANKARA

Basın açıklaması yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Yaralı ve vefat eden vatandaş sayısını söylemeye dilimiz varmıyor, sayının artmasından endişe ediyoruz” diyerek, şunları söyledi:

– Yaşanan bu büyük felaketin yaralarını sarmak için düzgün işleyen bir sağlık hizmeti ve eczacılık hizmetinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Kaybettiğimiz doktorlarımız, sağlık personellerimiz ve burada sayamadığımız nice değerli meslek mensuplarımız olduğu gibi enkaz altında hayatını yitiren meslektaşlarımız da mevcut.

– Eczacı meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik. Eczanelerimiz yerle bir oldu ama bizler; depremin olduğu andan itibaren diğer illerdeki eczacılarımızla ve eczane teknisyeni arkadaşlarımızla, örgütlerimizle deprem bölgesine koştuk. Sahra eczaneleri kuruldu, bu eczanelerin bütün ilaç ve tıbbi malzemeleri, çocuk mamalarına kadar eczanelerimizden gönderildi. Ecza depolarımıza para gönderdik, onlar da deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa belirli bir sistem üzerinden gönderdiler.

HER İHTİYACA YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR

– Ayakta kalan eczanelerimiz yağmalandı, onları koruyamadık. İlaç dünyadaki en önemli ihtiyaç ürünüdür. Güvenli ortam oluştuğunda eczanelerimizi açarak kalan ilaçlarımızı ücretsiz ihtiyaç sahibi depremzedelerimize vermeye devam ettik. Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları tarafından kurulan eczanelerde, gönüllü olarak Türkiye’nin dört bir yanından gelen üye ve meslektaşlarımız, çalışanlarımız geceli gündüzlü hizmet verdiler. Her ihtiyaca yetişmeye çalıştılar. Organizasyonu beceremeyenler tarafından itildiler, kakıldılar lakin görevlerini bırakmadılar.

VATANDAŞIMIZ İLAÇSIZ KALMASIN

– Türkiye’nin dört bir yanına dağılan depremzedelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Hatta ihtiyaçları neyse onları bile karşılamaya çalışıyoruz. Bizler ülkemizi seviyoruz ve ilaç hizmetinin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Yetkililer bizi görmezden gelebilir, lakin vatandaşlarımız onlara ilaç hizmetini kimlerin nasıl özveriyle verdiğini ve yapılan fedakarlıkları görmektedir.

– Eczacılara kuru bir teşekkürü çok bile görmüş olsalar, yetkililerden deprem bölgesindeki meslektaşlarımızı deprem enkazı yanında bir de mali bir enkaz altında bırakmamasını, gerekli ekonomik destekleri sağlayarak afet bölgesinde halkımıza sunduğumuz ilaç ve eczacılık hizmetinin bir an önce ayağa kaldırmalarını talep ediyoruz.