Tek bir helikopterin gelmediği Tunceli’den CHP’li Ağbaba bağıra bağıra acil çağrıda bulundu!





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve beraberindeki CHP heyeti, Tunceli’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ağbaba, “Havadan müdahale yapılmazsa bu ormanların tamamı yanar” dedi. Tunceli’deki orman yangını 14 gündür sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Veli Ağbaba ve beraberindeki heyet de Tunceli’de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ağbaba, AFAD ekiplerinin Fırtına Veli Çeşmesi mevkiindeki yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ağbaba, AFAD telsizinden, AFAD çalışanlarına yardım eden bir gönüllü ile konuştu. Gönüllü yurttaş, “Arkadaşlarımızın çoğu dumanın arasında kaldılar. Güney yamaçlarını kontrol ediyoruz ama kuzey yamaçlarında 50-60 metrelik devasa ağaçlar var. Bu ağaçlara karıştığı andan itibaren yerden müdahalemiz sıfır” dedi. “Uçak mı lazım” diye soran Ağbaba’ya yurttaş, “Uçakla ya da helikopter ile müdahale edilmesi gerekiyor. Sabahtan beri buraya tek sefer helikopter gelmiş değil” diye yanıt verdi. Ağbaba yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Yangın şiddetli olarak devam ediyor. Önlenebilmiş değil. Gönüllüler yukarıda çalışma yapıyor. AFAD yetkililerinin vermiş olduğu bilgiye göre, burada, dağda görev yapacak acil gönüllüye ihtiyaç var. Buradan çağrısını yapalım. AFAD’la beraber çalışacak gönüllüye ihtiyaç var. Burada görüyorsunuz yangını, büyük şekilde devam ettiği söyleniyor. Acil şekilde havadan müdahale yapacak helikopter ve uçağa ihtiyaç var” diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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