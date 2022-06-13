Tek çiçeği koparmanın cezası 109 bin

Kuşadası’nın sembol bitkisi Tülüşahlar (Rhoponticoides mykalea) çiçek açmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tür Koruma Eylem Planı kapsamına alınan endemik çiçeğin bir tanesini koparmanın cezası 109 bin 593 lira.

Latif SANSÜR

Kuşadası’nda doğal popülasyonlarının en yoğun olduğu Yaylaköy ve Soğucak Mahallesi sırtlarında yaklaşık 2-3 metreye kadar uzayan Tülüşahlar, Haziran ayının sıcağında sarı çiçekleriyle görsel bir şölen sunmaya başladı.

Dernek binasının bahçesinde de açan ve tüm cazibesiyle kenti gezen yerli-yabancı ziyaretçiler tarafından hayranlıkla izlenip, fotoğrafları çekilen Tülüşahların koparılmaması uyarısı yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), “Güvercinada, Doğal Botanik Park ve İkiçeşmelik Mahallesi’nde de açan Tülüşahlar için, Kuşadası Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından koruma çitleri ve tanıtım tabelaları hazırlanıyor. Fotoğraf tutkunları için de harika pozlar veren Tülüşahları gezin, görün, fotoğraflarını çekin. Ama sakın koparmayın. Çünkü IUCN’in Tehlike Kategorisinde ‘CR’ (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşahları koparmanın cezası 109 bin 593 liradır” uyarısı yaptı.

KUŞADASI’NIN SİMGESİ

Kadın kooperatifleri ve dernekleri tarafından Tülüşah temalı değişik hediyelik eşyalar üretilerek, endemik bitkinin hem tanıtımı hem de Kuşadası’na özgün hediyelik eşyaların yapılması sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı‘nın Tür Koruma ve Eylem Planında olan endemik bitki için, Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü, muhtarlıklar ve STK’lar işbirliğiyle geleceğe taşınması için çalışmalar yapılıyor.

Kuşadası’nın sembol bitkisi haline gelen Tülüşahlar için en büyük tehdit yaşam alanlarının yok olması. Tülüşahların en yoğun bulunduğu yer, Soğucak Mahallesi sırtlarında hala ekin ekilen bir tarlanın kıyısında ve tam orta yerinde taşlık bir alandadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Kuşadası Belediyesi’ne ait parselde tohumdan üretme deneme çalışmaları devam eden Tülüşahların gelecek yıl açması bekleniyor.

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