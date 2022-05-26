Tek imzayla 500 futbol sahası kadar orman ranta açıldı

AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dört ilde 350 hektar, yaklaşık 500 futbol sahası genişliğinde alan orman sınırları dışına çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Kararı’yla Düzce, Manisa, Bilecik ve Mersin’de toplam 3 milyon 496 bin 566 metrekare alan orman sınırları dışına çıkartıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ikinci fıkrasında şöyle denildi. Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasaarrufu altında Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılır.

Orman sınırı dışına çıkarılan alanlar şöyle:

Düzce Gümşova İlçesi Selamlar Köyü: 5188 metrekare.

Manisa Yunusemre İlçesi Uzunburun: 3 milyon 437 bin 462 metrekare,

Bilecik Osmaneli İlçesi Selçik Mahallesi:16 bin 379 metrekare,

Mersin Mut İlçesi Barabanlı-Meydan Mahallesi: 37 bin 537 metrekare

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