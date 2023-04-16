Tek kişilik dev gösteri: Arda Güler

Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler, son dönemde çok daha fazla forma şansı bulmasının ardından takımda fark yaratan isim oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Karagümrük maçında sonradan oyuna girip, bir asist yapan ve galibiyetin mimarlarından biri olan Arda, dün akşam ise Ankaragücü mücadelesine ilk 11’de başladı. 8’de kaleci Gökhan’ı geçemedi, 9’da Samet’in çizgiden çıkan topunda ortayı yaptı, 41’de Szalai’nin direği öncesinde korneri kullandı, 44’te tek hareketle üç kişiyi çalımlayıp, gole çok yaklaştı. 18 yaşındaki oyuncu, kısacası ilk yarıda neredeyse her pozisyonun içerisinde vardı.

Canını dişine taktı!

Teknik ekibi ve taraftarı mest eden genç futbolcu, ikinci yarıda da elinden geleni yaptı. Takımının pozisyon bulamadığı anlarda neredeyse tüm ataklarda başrolü üstlenen milli futbolcu, takım arkadaşlarını da organize etti. Arda Güler, forma şansı bulduğu süre içerisinde adeta canını dişine taktı.