Tek mutluluğu kas hastası çocuklarının gülümsemesi

ANTALYA (AA) – ZEHRA TEKECİ – Antalya'da kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla dünyaya gelen Sarp ile Efe kardeşler, annelerinin desteğiyle hayata gülümsüyor.

Kepez ilçesinde yaşayan hemşire Akgün ile ilaç sektöründe çalışan baba Bülent Arıkan'ın Sarp adını verdikleri ilk çocukları 2007'de dünyaya geldi.

Hareketlerindeki yavaşlık ve yürürken sıklıkla düşmesi nedeniyle 2 yaşında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülen Sarp'a, DMD teşhisi konuldu. Bu sırada ikinci çocuklarına 8 aylık hamile olan Akgün, Efe adını verdikleri bebeklerinin de aynı hastalığı taşıdığını öğrendi.

Akgün, o günden sonra hayatını çocuklarının mutluluğuna adadı. Günün tamamını çocuklarıyla geçiren Akgün, onların oturmasından kalkmasına, yemesinden içmesine kadar her ihtiyacıyla ilgileniyor.

Bir şey olacağı düşüncesiyle geceleri de çocuklarının başından ayrılmayan Akgün, sıkılmamaları için onların ilgi alanlarına göre oyunlar oynuyor. Her geçen yıl hareket kabiliyetleri düşen Sarp ve Efe, sadece ellerini oynatabiliyor.

Çocuklar evde beslenen iki kediyle vakit geçiriyor.

– "Yeter ki onlara bir şey olmasın"

Anne Akgün, AA muhabirine, çocuklarının mutlu olması için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Sarp ve Efe'yi her gün elleriyle beslediğini aktaran Akgün, başlarına bir şey geleceği korkusuyla evlatlarının yanından hiç ayrılmadığını dile getirdi.

Akgün, çocuklarını dışarıya çıkarttığında yürüyen, koşan yaşıtlarını görünce eve gitmek istediğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Yürüyemedikleri, koşamadıkları için üzülüyorlar. Çok yaşam dolular ancak rahatsızlıklarından dolayı evde zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Tek arkadaşları da kedileri. Kedileri onlara terapi gibi geliyor.Tüm maddi manevi sıkıntılara rağmen evlatlarım için yaşamayı ve mücadele etmeyi asla bırakmadım, bırakmayacağım. Tek isteğim evlatlarımın kaliteli bir yaşam sürmesi. Hastalığa rağmen umutluyuz, hayattan keyif alıyoruz. Sabah uyandığımda onları görmek bile beni mutlu ediyor. Onların yüzündeki küçük bir gülümseme, isteklerinin yerine geldiğini görme hastalıkla mücadelemizde bize güç veriyor."

Çocuklarının büyüdükçe bakımlarının da zorlaştığını anlatan Akgün, buna rağmen onlarla vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu ifade etti.