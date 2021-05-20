‘Tekel esnafına neden hibe yok?’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın esnafa iki grup halinde verilecek 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği kapsamına Tekel bayileri alınmadı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Neden bu insanlar cezalandırılıyor? Tekel bayileri de yıllardır vergi ödüyor, devletinden gereken desteği alamıyor” dedi. Budak, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge verdi. Tam kapanma sırasında dükkanlarının kepengini dahi açamayan Tekel bayilerinin destek kapsamında olmadığını belirten Budak, şunları söyledi:

“Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz. Söz konusu esnafın 3 haftalık tam kapanma sürecinde de sıkıntı yaşadığı göz önüne alınırsa Tekel bayilerinin destek kapsamına alınması için ne yapmaları, hangi koşulları sağlamaları gerekmektedir? Tekel bayilerinde alkol satışının olması hibe desteği kapsamı dışında tutulmalarına bir etken midir?”