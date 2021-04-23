Tekerlekli sandalye turnuvalarına Türkiye ev sahipliği yapacak

ANTALYA (AA) – SİNAN ÖZMÜŞ – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili aldığı tedbirler sayesinde uluslararası turnuvalarını başarıyla gerçekleştiren Türkiye, mayıs ayında da önemli turnuvalara ev sahipliği yapacak.

Mayıs ayında İngiltere'de yapılması planlanan ve Tokyo Paralimpik Oyunları öncesinde Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisinin iki turnuvası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

ITF, salgın dönemi olan 2020'de gerek Sağlık Bakanlığının gerekse turnuva organizasyonunun aldığı tedbirlerle 2 turnuvayı başarıyla yapan ve 2021'de ise 6 turnuvaya ev sahipliği yapacak Türkiye'ye bu turnuvaların da ev sahipliğini teklif etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) öneriyi kabul etmesiyle, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde 15-18 Mayıs'ta Kemal Şahin Open ve 19-23 Mayıs'ta ise Şahin Kırbıyık Open isimli ITF 2 serisi turnuvaları yapılacak.

– Önder Yurdagül: "Dünya bize güveniyor"

TBESF Asbaşkanı Önder Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle geçen yıl ara verilen tekerlekli sandalye tenis turnuvalarının yeniden başlamasıyla, Türkiye'nin iki uluslararası organizasyonuna ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Salgın konusunda aldığı tedbirler nedeniyle Türkiye'ye 2021'de 3 turnuva veren Uluslararası Tenis Federasyonunun daha sonra kasım ayındaki 3 turnuvayı daha eklediğini anlatan Yurdagül, şöyle konuştu:

"ITF, salgın nedeniyle İngiltere'de yapılması gereken ve iptal edilen tekerlekli sandalye teniste dünyanın en prestijli, en yüksek ödüllü turnuvaları olan ITF 2 serisini Türkiye'de yapmayı teklif etti. Biz de seve seve, memnuniyetle kabul ettik. Bu şunu gösteriyor, Türkiye olarak dünyada spor ve organizasyon anlamında çok ciddi bir yerdeyiz. Dünya bize güveniyor. Bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Ülke prestijimizi daha da yükseltmeye çalışıyoruz."

Yurdagül, Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuvalarda sporcuların alacağı puanların kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Tekerlekli sandalye teniste yapılan tüm faaliyetlerin yüzde 100 sponsor destekli olduğunu, federasyonun kasasından bir lira dahi çıkmadığının anlatan Yurdagül, "Bu bizim için büyük bir başarı. Sponsorlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde konuştu.

– "Turnuvaya ciddi katılım olacak"

Yurdagül, salgın nedeniyle Avrupa ülkelerinin turnuvaya katılım konusunda henüz karar veremediklerin belirterek, "Ancak Japonya, Malezya, Singapur, Tayland, Kore, Brezilya, Arjantin ve Güney Afrika gibi ülkelerden ciddi katılım olacak. Yaklaşık 200 katılımcının 10 gün Antalya'da ağırlanacağı güzel bir organizasyon hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Turnuva sponsorlarından iş insanı Şahin Kırbıyık ise yapılacak uluslararası turnuvaların Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Yurt dışından gelecek sporcuların Türkiye'yi tanıması ve bilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kırbıyık, "Bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Sadece biz değil, vatanını seven tüm iş insanlarının bu tür organizasyonlara dikkat etmesi ve destek vermesi gerekiyor." diye konuştu.