Tekin Bingöl Erdoğan’ı Demirtaş’ın annesi ile vurdu! ”Ayıptır.. Günahtır.. Yazıklar olsun!”





CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl TBMM'de 4. Yargı Paketi görüşmelerinde konuştu. 19 yıldır AKP iktidarı döneminde hak ihlallerine değinen yargı paketindeki 'Hükümlü aileleri ile hükümlüler arası aile bağları güçlendirecek.' maddesine isyan etti. Bingöl şu ifadeleri kullandı, ''Tutukluları yaşadığı ilden kilometrelerce uzaklara sürüyorsunuz! Ailelerine işkence yapıyorsunuz.. Bir ana 75 yaşında bir kadın tek özlemi oğlunu görmek! Ben RTE cezevindeyken ona her namazımda dua ediyordum.. Şimdi o benim oğlumu görmemi engelliyor..'' diyerek iktidarı Selehattin Demirtaş'ın annesi ile eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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