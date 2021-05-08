Tekirdağ'da doktor ve kızı evlerinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doktor ve 11 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki tripleks evde yaşayan G.E, alt katta eşi ve kızını hareketsiz görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede doktor Mustafa (55) ve kızı Ceren Ersoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Baba ve kızının cenazeleri polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, baba Ersoy'un kızını öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Mustafa Ersoy'un aile hekimi olarak görev yaptığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.