Tekirdağ’da gayrimenkuller satışa çıkarılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 10 (On) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45′ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 28/02/2023 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30′ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.