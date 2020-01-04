Tekirdağ’da karaya oturan gemi kurtarıldı!

Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, ‘Nevado 35’ adlı, 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, 25 Aralık 2019 günü saat 05.00 sıralarında, karaya oturdu. Rusya’dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya’ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botlar sevk edildi.

Gemi kaptanı önce kendi imkanlarıyla gemiyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 2 gün sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin römorkör ile yaptığı çalışmalarda ise bugüne kadar olumsuz hava şartları nedeniyle ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine gemide bulunan 2 bin 970 bin ton yükün başka bir gemiye aktarılarak, karaya oturan geminin hafifletilmesine karar verildi. Firmanın İstanbul’dan kiraladığı gemi ile bugün karaya oturan gemideki yükün transferine başlandı.

Yetkililer, ilk etapta gemide bulunan yükün yarısının boşaltılacağını belirterek, “Yükün boşaltılmasıyla gemi hafifleyecek. Daha sonra kaptan kendi imkanları ile kurtarma çalışmalarına başlayacak. Kaptan gemiyi kurtaramazsa, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri römorkör ile devreye girecek” dedi.

GEMİ KURTARILDI

Tekirdağ´ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaların ardından gemi kaptanı uzun süre siren çaldı.

Geminin yapılacak olan kontrollerinin ardından tekrar yükünü alarak yola çıkacağı belirtildi. DHA