Tekirdağ'da lavanta tarlaları misafirlerini ağırlamaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da fotoğrafseverlerin ilgi odağı olan rengarenk lavanta tarlaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında misafirlerini ağırlamaya başladı.

Fotoğraf tutkunları, lavanta tarlalarındaki güzellikleri karelerine yansıtırken, Kovid-19 tedbirlerine de uyarak maske takıyor.

Bazı vatandaşlar da mor tarlalarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

Bölgeyi ziyaret eden Reyhan Özen, AA muhabirine, Tekirdağ'daki bu güzelliklerin arasında fotoğraf çektirmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde pek dışarıya çıkmadıklarını belirten Özen, "Normalleşme sürecinde tedbirlerimizi alarak dışarı çıkıyoruz. Burada böyle bir tarla vardı, arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Burası harika, herkesin gelip görmesi gereken bir yer." dedi.

Arkadaşlarının fotoğraflarını çeken Erdi Keskin de başka şehirlerden gelenlerin de lavanta tarlalarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Lavanta tarlalarının adeta doğal bir stüdyo olduğunu vurgulayan Keskin, "Sürekli arkadaşlarla fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Burasını da yeni keşfettik ve harika bir yer. Bu güzellikleri ölümsüzleştirmek bizi çok sevindirdi." diye konuştu.