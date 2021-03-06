Tekirdağ'da yurt dışından kaçak sokulan 13 cins yavru köpek yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, yurt dışından kaçak sokulduğu belirtilen 13 cins yavru köpek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, yurt dışından satılmak üzere ülkeye kaçak sokulduğu belirtilen 13 cins yavru köpek bulundu.
El konulan köpekler veteriner kontrolünde yediemine teslim edildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.