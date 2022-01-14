Tekmeci Yusuf Yerkel’e kasayı teslim ettiler: Paraların akışı ondan sorulacak

Dönemin başbakanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü yardımcısı olarak görev aldığı sırada Soma madencisini tekmeleyerek gündem olan Yusuf Yerkel’in Frankfurt’a 6000 Euro net maaşla atanmasının yeni detayları ortaya çıktı.

Ali GÜLEN

Dış Ticaret Uzmanı olmayan ve çok hassas bir dengeyi gerektiren bu göreve getirilen Yusuf Yerkel, Almanya’da Türk şirketlere dağıtılacak “marka desteği” ve “teşvikler”in başına geçti. Bu para, milyonlarca Euro‘yu buluyor.

PARAYI O DAĞITACAK

Yerkel, Almanya’nın en zengin eyaleti olan Hessen’e gelen Türk şirket ve firmalarına, Türkiye’den ödenen “teşvik, kira desteği, marka desteği ve yatırım desteklerini” onaylayıp dağıtacak.

Hatta, Almanya’daki Türk bankalarından Almanya- Türkiye bağlantılı “euro veya dolar” bazında kredi almalarında önemli rol oynayacak. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Hessen Eyaleti’ndeki kasası Yerkel’e emanet edilmiş oldu. Çünkü, Hessen Eyaleti’nde başka Türk başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşesi bulunmuyor.

TİCARET ODALARI İLE GÖRÜŞECEK

Almanya’da Eyalet Hükümet temsilcilerinin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, Türk iş insanları örgütlerinin ve hatta neredeyse bütün Türk esnafın büyük tepki gösterdiği Yerkel’in görevleri arasında, “Almanya’daki odalar ve borsalar ile Türkiye’nin ilişkilerini geliştirmek” de bulunuyor.

Tekmesiyle ünlenen ve bütün dünyaya manşet olan bir kişinin, bunu nasıl yapacağı, Alman ticaret ve sanayi odaları ile nasıl ilişkiye geçebileceği bilinmiyor.

TİCARET ATAŞESİ’NİN GÖREVLERİ

Ekonomi eğitimi bulunmayan Yerkel’in görevleri ise şu şekilde:

– Türkiye ile ilgili ülke arasındaki ticareti geliştirmek

– Türkiye’nin bu ülkeye yapacağı ihracatı artırmak.

– Ticari uyuşmazlıkları çözmek

– İhtilaflı ihraç mallarından örnek almak veya depodan numune toplamak

– İhracatçı firmalarımıza destek için, onların yanında alan ülke ile görüşmelere katılmak

– Nakliyecilerin ve TIR’ların eksikleri veya sorunlarını çözmek

– İhracat ürünlerinin kalitesini, gerekiyorsa imhasını denetlemek

– Ülkelerin ticaret odaları, kurumları ile ilişkiler kurmak

– Türk iş insanlarıyla bağlantılarını sağlamak, pekiştirmek

– Alıcı veya satıcıyla ilgili bilgiler toplamak

– Karşılıklı bilgi aktarımı sağlayabilmek

İlginizi Çekebilir Madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel’e tepkiler büyüyor: Hükümet ortağından açıklama İlginizi Çekebilir Almanya’da Soma madencisini tekmeleyen Yusuf Yerkel’e tepki var İlginizi Çekebilir Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a atandı: Euro ile maaş alacak