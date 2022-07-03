Tekne alabora oldu: 6 kişi ölümden döndü

Mersin’de avlanmak ve yüzmek amaçlı olarak bindikleri balıkçı teknesinin alabora olması nedeniyle 6 kişi ölümden döndü. 3 kişi kendi imkanıyla yüzerek sahile çıkarken, diğer 3 kişi ise Sahil Güvenlik Botu ile son anda kurtarıldı.

Ali Ekber ŞEN

Sabah saatlerinde 6 kişi yazlıklarının bulunduğu Tömük Mahallesi sahil kesiminden balıkçı teknesi ile denize açıldı. Denizde saatlerce avlanıp yüzen Hasan Coşkundeniz, kardeşi Erdoğan Coşkundeniz, İrem Akman, Mert Bulluk ile kardeşi Gizem Bulluk’un bulunduğu tekne, öğleden sonra 16.00 sıralarında yükselen dalgalar karşısında su aldıktan kısa bir süre sonra alabora oldu.

Balıkçı teknesinde bulunanlar denize atlarken, sahilde olayı görenler durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekibi ve Sahil Güvenlik botu bölgeye hareket etti.

3 KİŞİ YÜZEREK SAHİLE ÇIKTI

Denizde adeta can pazarının yaşadığı olayda 6 kişiden 3’ü yüzerek Tömük sahiline çıkmayı başardı. Saatlerce dev dalgalarla boğuşan 3 kişi ise kısa sürede bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu ile son anda kurtarıldı.

Büyük korku ve panik yaşadıkları için bitkin düştükleri belirlenen 6 kişi sahile ulaşan 112 sağlık ekibince sağlık kontrolden geçirildi. Alabora olan balıkçı teknesi bulunamazken, olaya el koyan jandarma 6 kişinin aldıktan sonra serbest bıraktı.

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