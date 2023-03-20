Teknik Direktör İrfan Buz geri dönüşü analiz etti: Kilidi açan dokunuş

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip altıncı dakikada Efthimis Koulouris’in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Sarı – lacivertliler 65. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia skoru 1-1’e taşıdı.

Bu golden 20 dakika sonra Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Yine topun başına Valencia geçti ve sarı – lacivertliler skoru 2-1’e taşıdı.

Fenerbahçe bu skorun ardından, birinci sıradaki Galatasaray ile arasındaki farkı maç eksiğiyle altıya indirdi.

KİLİDİ AÇAN DOKUNUŞ | İRFAN BUZ

Kaleci hatasıyla gelen çok erken bir gol. Altıpasın içine düşen bir topa Altay’ın bir adım atarak müdahale edebilmesi lazım.

Planları alt üst eden bir gol oldu bu tabi ki. Ersun Yanal, 1. bölgeden çıkmıyor asla. Planını tamamen hızlı hücumlar üzerine kurmuş.

Topun hakimi Fenerbahçe ama hücumda hareketilik çok az olan bi ilk yarıydı konuk takım adına. Rakip tamamen gömülmüş. Valencia uğraştı, arıyor sürekli ama Pedro’nun ona hiç uyumu yok. Bu tarz oyunlar doğrudan sıkışan alan içerisinde kilit açma kabiliyeti olan oyuncular ister.

Nitekim Emre Mor, King ve Zajc hamleleriyle ikinci yarıya daha üretken başlamak istedi Jesus. Kapanan rakibe karşı statik kalan hücum hattına istenen hareketlilik de doğal olarak hemen geldi.

Özellikle dar alan oyunlarında; taktiksel sadakat az olsa da Emre Mor her zaman iyi bir alternatiftir. İkinci yarıdaki temponun nedeni de onun kattığı dinamizmdi.

DİKİNE KOŞULAR

Normalde kaleden oyun kuma alışkanlığı olan Alanyaspor’un tamamen uzun toplara bağımlı kalması, topu bu kadar rakibe bırakıp teslim oynaması da Fenerbahçe adına skora davetiyeydi.

Ancak Fenerbahçe’nin kilidi açmak için yapacakları önemliydi. Bu tür maçlarda en önemli şey dikine yapılacak koşulardır.

İsmail’in attığı top ve Samuel’in kazandırdığı penaltı bu şekilde geldi. Bunları çok daha fazla denemeli sarı-lacivertliler.

VALENCIA’NIN ÇABASI

Tabela eşitlendikten sonraki kısımda Fenerbahçe baskıyı artırdı. Ancak hücumda yine bir farklılık istiyordu maç.

Serdar Dursun ile biraz daha pivot özelliklerden faydalanmak istedi Jesus ama gol yine Valencia’nın çabasıyla geldi. İki penaltıyla maçı çevirdi Valencia ama aslında penaltılardan çok daha fazlasını yaptı.