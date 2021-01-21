TEKNOFEST kapsamındaki Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na başvurular sürüyor

İSTANBUL (AA) – TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri (lisans, yüksek lisans, doktora) ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na başvurular 28 Şubat'a kadar yapılabiliyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma; "Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç)" ve "Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç)" olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Her iki kategoride de birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL ödül verilecek.

Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor. Elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlarla ilgili yerli üretimin artırılması, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi, geleceğin teknolojileri olan batarya beslemeli araçlar konusunda Türkiye'de ve dünyada yoğun Ar-Ge çalışmaları yürütülürken, elektrikli araçların günlük yaşamdaki kullanımının daha da yaygınlaşacağı öngörülüyor. Gücünü araç üzerindeki depolanmış hidrojeni enerjiye çeviren yakıt pili sisteminden alan hidrojen enerjili araçlar ise gelecekte kullanımını yaygınlaştırmak için üzerinde çalışılan diğer bir alternatif ve temiz enerjili araçları oluşturuyor.

– Final yarışı Formula 1 pistinde, ödül töreni TEKNOFEST 2021'de

Yarışmada katılımcıların eserleri "gelişme raporu", "teknik tasarım raporu ile sürüş videosu" ve "yarış puanlaması" olarak 3 farklı aşamada değerlendiriliyor. "Elektromobil" ve "Hidromobil" kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan final sıralamasına göre ise performans ödülleri veriliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Intercity İstanbul Park Formula 1 yarış pistinde gerçekleştirilecek final yarışı ile kazananların belirlenmesinin ardından dereceye girenler, 21-26 Eylül 2021'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödüllerini alacak. Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

– Teknolojinin her alanında yarışmalar

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST; gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 67 paydaş kurumun desteğiyle düzenleniyor.

21-26 Eylül'de yeniden İstanbul'da gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in bir parçası olmak ve başvuruları gerçekleştirmek için https://teknofest.org/yarismalar.html adresi ziyaret edilebiliyor.