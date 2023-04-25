Teknofest’e nasıl gidilir? İşte güzergahlar

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST2023 etkinlikleri, 27 Nisan – 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştirilecektir. Katılımda beklenen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ulaşımdan kaynaklanabilecek sıkışıklık ve gecikmelerin önlenmesi için ziyaretçilerin, festival alanına ulaşımda özel araç yerine raylı sistem (Metro ve Marmaray) ulaşım imkanlarından yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Marmaray: Halkalı-Gebze Marmaray hattında 15 dakika aralıklarla sefer düzenlenecektir. Marmarayı kullanacak ziyaretçiler Teknofest alanına ulaşmak için Yeşilyurt istasyonunda inerek, İETT Ring otobüsleriyle festival alanına ulaşabilirler” denildi. Metro’yu kullanacak ziyaretçiler için ise, “Teknofest Alanına doğrudan ulaşmak için M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro hattı kullanılabilir. M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro İstasyonu arasında 6 dakika aralıklarla festival süresince seferler gerçekleştirilecektir” denildi.

ÖZEL ARAÇLARIN BIRAKILABİLECEĞİ PARK ALANLARI DA AÇIKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, toplu taşıt araçlarını kullanacak olan ziyaretçilerin, araçlarını bırakabilecekleri noktalar ise, “M1A Yenikapı – Atatürk Havalimanı üzerinde; Yenikapı, Emniyet-Fatih, Sağmalcılar, Otogar, Merter, Zeytinburnu, Ataköy – Şirinevler İspark, M3 ve M9 Kirazlı Kayşehir Merkez ve Olimpiyat Bahariye üzerinde; Metrokent, Mahmutbey, Yenimahalle, Kirazlı İspark, M2 ve M6Yenikapı Hacıosman ve Levent Boğaziçi-Hisarüstü üzerinde; Yenikapı, Şişhane, 4.Levent, Sanayi, Seyrantepe, Hacıosman, İspark, T1 Kabataş-Bağcılar üzerinde; Kabataş, Sultanahmet, Çemberlitaş, Şehremini İspark, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen üzerinde; Ünalan, Soğanlı İspark, M5 Üsküdar-Çekmeköy üzerinde; Bağlarbaşı, Çarşı, Dudullu, Çekmeköy İspark otoparklarına özel aracınızı bırakarak metro ile Teknofeste ulaşabilirsiniz” şeklinde belirtildi.

İETT RİNG SEFERİ DÜZENLEYECEK

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, İETT’nin etkinlik boyunca ring seferi düzenleyeceği belirtilerek, “İETT: Yeşilyurt Marmaray Durağı – TEKNOFEST Etkinlik Alanı arasında festival süresince ring seferleri düzenlenecektir. Özel araç kullanmak zorundaki ziyaretçiler; otopark kapasitelerini dikkate alarak; Dünya Ticaret Merkezi Otoparkı ve yanındaki alan ile havalimanı girişindeki katlı otoparkı kullanılabileceklerdir. Ulaşımda muhtemel aksaklıkların önlenmesi amacıyla görevli personel tarafından yapılacak uyarılar ve yönlendirme işaretlerine riayet edilmesi önem teşkil etmektedir” denildi. DHA