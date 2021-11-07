Teknoloji eksiğini iPhone hesabıyla anlattı

CHP’li Çakırözer, yüksek teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye’nin durumunu ‘gram hesabıyla’ anlattı. Çakırözer, imaalat sanayinde 1 kilo ettiğimiz üründen 11 lira kazanıyoruz. Ama ithal ettiğimiz bir telefonun gramına 96 lira ödüyoruz” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

Türkiye’de cari açığın temel nedenlerinden biri olan yüksek teknoloji ürünleri geliştirme konusundaki eksiklik TBMM’deki bütçe görüşmelerinde gündem oldu. Muhalefet, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde yüksek teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye’nin durumunu ‘gram hesabıyla’ anlattı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İmaalat sanayiinde 1 kilo yani 1000 gram ihraç ettiğimiz üründen 11 lira kazanıyoruz. Ama ithal ettiğimiz bir telefonun gramına 96 lira ödüyoruz. İşte 238 gram ağırlığında bir iphone telefonun fiyatı 23 bin lira. Yani gramı 96 lira! Dünyayı giydiriyor, mobilyasını üretiyor ama cep telefonunu, bilgisayarını veremiyoruz. Arka plandayız, tezgahtayız ama biz marka olamıyoruz. İmalat sanayinde dünyadaki ihracat payımız yüzde 1 bile değil. Bu mudur dünyalı kıskandıran tablo!” dedi.

BU MUDUR KISKANDIRAN TABLO

Türkiye’nin imalat sanayinde dünyadaki ihracat payının yüzde 1 bile olmadığını söyleyen Çakırözer, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye tek adam sisteminin yani devleti aile şirketine çevirmenin maliyetini kredi risk primi ve dış borcu yüksek şoklara karşı kırılgan ve parası değersiz bir ülke olarak ödemektedir. Türkiye’nin ihracatcısı, üreticisi kötü yönetilmeyi, üretirken kur şoku ve vergi, ceza baskısına uğramayı hak etmiyor.

Dünyayı giydiriyor, fındığı yediriyor, mobilyasını üretiyor ama cep telefonunu bilgisayarını, uçağını biz veremiyoruz. Arka planayız, tezgahtayız ama biz marka olamıyoruz. Dünyanın tedarikçisiyiz ama biz damgayı vuramıyoruz. İmalat sanayinde dünyadaki ihracat payımız sadece binde 88, yüzde 1 bile değil. İmalat sanayiinde ihracatımızın kilogram başına değeri 11 lira ama yeni çıkan 23 bin TL iphone’nun gramına 96 lira vereceğiz. Bu şartlarda büyümemizi Almanya’nın bizi kıskanmasıyla, ABD’nin çelme takmasıyla açıklamak akla ziyandır.”

OSB’LERİN PARASINA, MALINA ÇÖKMEYİN

Bakanlığın hazırladığı yeni OSB Kanun taslağına ilişkin kaygıları dile getiren Çakırözer , “Yeni taslak, paraya sıkışan saraya, sanayicinin boğazına çökerek yeni kaynak yaratma talebinden başka bir şey değildir. Kendi yapısını oturtmuş sağlıklı işleyen OSB’lerin farklı sorunları çözüm bekliyor. Ama siz kalkmış tüm OSB’lerin müteşebbis heyetlerine, vali, kaymakam, başkan atamak istiyorsunuz. Sanayicilerimiz kendi kendisini yönettiği, kendi kararlarını alıp uyguladığı OSB’lerde, genel kurulların işlevsiz hâle getirilmesini, tüm yetkilerinin iktidara verilmesini istemiyor. Ayrıca burada OSB’lerin mal varlıklarının doğrudan Sanayi Bakanlığı kontrolüne geçmesi gibi bir uygulama da kabul edilemez. Müteşebbis heyetlerinde üye atamalarından tutun da OSB’lerdeki yer tahsislerinin dahi Bakanlığın onayına tabi olacak olması OSB’lerin mali ve idari özerkliğini yok eder. Bu kanunu bu haliyle çıkarmaktan vazgeçin” çağrısında bulundu.

SAVUNMA ŞİRKETLERİNE DESTEK PAKETİ

Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması ile Eskişehir’deki savunma sanayii şirketlerinin uğratıldığı zarara da dikkat çeken Çakırözer, savunma şirketleri için destek paketi istedi. Çakırözer, “İktidarın hatalı politika kararları ve ABD’nin haksız ambargo kararından en büyük zararı Eskişehirimiz gördü. Ortak üretimde önemli paya sahip TEI’nin, Hava İkmal Tesislerimizin, onlarca alt yüklenicinin yıllık en az 500 milyon dolarlık bir kaybı var ortada. Onlara yönelik bir destek paketi, yeni siparişlerin önünün açılması mutlak bir zorunluluktur. Bu konuda da hem Eskişehir hem de Türkiye savunma sanayisi sizden adım beklemektedir” dedi.

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