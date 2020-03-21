Teknoloji geliştirme bölgelerinde Kovid-19 tedbirleri devrede

ANKARA (AA) – SEFA ŞENGÜL – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Faruk İnaltekin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskine karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldığı kararlar kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde de tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

İnaltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgelerinde 57 bin 713, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaklaşık 60 bin 200 personelin çalıştığını söyledi.

Kovid-19 salgını riskine karşı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bazı önlemleri uygulamaya koyduğunu anımsatan İnaltekin, "Söz konusu kararlar sonrasında teknoloji geliştirme bölgelerine aktif olarak gelen personel oranı yaklaşık yüzde 15-20 seviyelerine indi. Firmaların, iş yükü planlamasını yapmaları neticesinde evden çalışmaya geçen personel sayısının biraz daha artmasını bekliyoruz." dedi.

Bütün kurumların salgının yayılmasını önlemek amacıyla kendi çalışma alanlarında çeşitli tedbirler aldığına dikkati çeken İnaltekin, şöyle konuştu:

"İnsanların temasını azaltıcı uygulamaları devreye almak, aktiviteleri buna göre planlamak büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, iş dünyası ve özellikle bilişim sektörü için böyle bir dönemde personelin evden çalışması, temasın azaltılması ve salgının önlenmesi bakımından çok önemli."

– "Gerekli izin verildi"

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun'a bağlı faaliyetlerini yürüten firmaların personele ödedikleri ücretlerin teşvik kapsamında değerlendirilmesi için çalışanların fiziki olarak ofiste bulunması gerektiğine işaret eden İnaltekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Evden çalışma durumunda, mevcut personel teşviklerinden yararlanılması mümkün olmayacaktı. Çünkü mevcut mevzuatta bu tür bir salgın hali de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde istisna mevcut değil. Buna karşın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aldıkları ortak karar sonucu, 15 Mart'ta duyuru yapıldı. Bu sayede teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge/tasarım merkezlerinde yer alan firma personelinin teşvik kapsamında kalmak suretiyle nisan sonuna kadar geçici süreliğine evden çalışmasına izin verildi."

– "Salgına karşı tedbirler titizlikle alınıyor"

İnaltekin, salgın konusundaki endişelere karşın ekonomik olarak sürdürülebilirliğin sağlanması için üretimin de devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu sebeple, sayı ciddi oranda düşse de müşteri görüşmeleri, evrak teslimi, müşteriye iş teslimi gibi zaruri işler nedeniyle minimum seviyede ofisler kullanılıyor ve süreklilik sağlanıyor." diye konuştu.

Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yönetimlerin, ortak alanların temizliklerine özel önem verdiklerini, el dezenfektanı gibi tedbir unsurlarını bölgelere gelen personele sunduklarını ve sürekli dezenfekte işlemleri yaparak yemekhaneler ve diğer ortak kullanım alanlarında ekstra tedbirleri uygulamaya koyduklarını anlatan İnaltekin, salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.