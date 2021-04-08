Teknoloji ürünlerinde kiralama dönemi

ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Teknoloji ürünlerine yüksek ilgiyi ve bunların artan fiyatlarını dikkate alan girişimciler, "satın alma-kirala" modeliyle tüketicilere alternatif sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, teknoloji ürünlerinde artan fiyatlar ve taksit kısıtlamaları, tüketicilerin bu ürünlere erişimini zorlaştırıyor. Tüketiciler satın almaya alternatif olarak beğendikleri, ihtiyaç duydukları ürünleri kiralama yoluna gidiyor. Ev ve araçlar için yaygın olarak kullanılan kiralama modeline son dönemde moda ürünleri de eklenmeye başlandı.

Girişimciler bu alandaki potansiyeli görerek yüksek fiyata sahip ürünleri kısa ve uzun dönemli kiralama imkanı veren, tüketicilere satın almadan teknolojik ürünleri kullanma fırsatı sunan "satın alma-kirala" modelini hayata geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hijyenik koşullar nedeniyle paylaşım ekonomisini kötü etkiliyor gibi görünse de satın alma koşullarındaki güçlükler, ek vergi uygulamaları gibi durumlar kiralama ekonomisinin büyümesinin önünü açıyor. Bu durum bireyler kadar şirketleri de teknolojik ürünleri kiralamaya yöneltiyor. Söz konusu pazarın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkelerinde büyüme kaydettiği belirtiliyor.

Kişilerin satın alıp daha sonra kullanmadığı ve ekonomiye döndürmediği cihazların toplam ekonomik büyüklüğünün neredeyse ülkelerin açıkladığı salgınla mücadele paketleriyle aynı büyüklüğe ulaştığına işaret ediliyor. Türkiye'de de milyarlarca liralık atıl durumda ürün yaşlanmaya terk edilmiş durumda bulunuyor. Kiralama modeliyle kısa süreli ihtiyaç duyulan veya ihtiyacı karşılamayan ürünlerin oluşturduğu maliyetin de önüne geçilebiliyor.

– Bilgisayardan kişisel bakım ürünlerine kadar

"Satın alma-kirala" modeliyle aksesuar, anne ve bebek, bilgisayar, ev aletleri, giyilebilir cihaz, kamera, kişisel bakım, spor ve dış mekan malzemeler, tablet gibi bir çok ürün 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemler halinde kiralanabiliyor.

Kiralabunu.com Kurucu Ortağı Sinan Ventura, AA muhabirine, Türkiye'deki kiralık elektronik pazarının gelecek yıllarda milyar liralık büyüklüğe ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

Her yıl 15 milyonun üzerinde elektronik cihaz ve harici kategorilerdeki milyonlarca cihazın yenilendiğini belirten Ventura, şunları kaydetti:

"Türkiye çok büyük, genç, dinamik ve elektronik sever bir pazar. Avrupa ve dünyadaki örneklerin yanı sıra operatör şirketlerinin eskiden yaptığı cihaz kampanyaları göz önüne bulundurulduğunda Türkiye'de tüm elektroniğin yüzde 3-4'ünün kiralama yöntemiyle ekonomiye dahil olacağını düşünüyoruz. Sene sonuna kadar 100 milyon liralık bir cihaz havuzuna ve 20 bin kullanıcıya çıkmayı hedefliyoruz, bunun için finans kuruluşları ve farklı fonlarla görüşüyoruz." ​​​​​​​