Teknosa müşteri memnuniyetinde elmas ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) – Teknosa, müşteri memnuniyetini ölçen platform olan Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards’ta (Achievement in Customer Excellence) teknoloji mağaza zinciri kategorisinde elmas ödüle layık görülerek, “Sektörde Tüketicisine Mükemmel Müşteri Deneyimi Yaşatan Marka” seçildi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu yıl 6’ncısı yapılan Şikayetvar A.C.E. Awards kapsamında ödül kazandı.

48 kategoride müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği törende, teknoloji mağaza zinciri kategorisindeki elmas ödülü Teknosa aldı.

Teknosa, şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 milyon 200 bin anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi’nin sonuçlarına göre, “Sektörde Tüketicisine Mükemmel Müşteri Deneyimi Yaşatan Marka” seçildi.

Müşterilerine kesintisiz bir biçimde çoklu kanal deneyimi sunmak için yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın ödülünü, şirket adına Müşteri Hizmetleri ekibi yöneticileri aldı.