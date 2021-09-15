Teksas’ın Kürtaj Yasasına Karşı Yeni Hamle 

ABD Adalet Bakanlığı, Teksas eyaletinde kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yeni bir yasayı yürürlüğe koymasını engellemesini isteyen acil bir dilekçe ile federal mahkemeye başvurdu.

Salı günü geç saatlerde federal bölge mahkemesine sunulan 45 sayfalık dilekçede Adalet Bakanlığı, yaygın olarak SB8 ismiyle bilinen yeni yasanın, kürtaj olacak kadınların “anayasal haklarını kullanmalarını önlemek” için hazırlandığını savundu.

Acil başvuru, Biden yönetiminin geçen hafta aynı yasal gerekçeleri öne sürerek eyalete karşı açtığı dava sonrası yeni yasa nedeniyle Teksas’a karşı attığı ikinci yasal adım oldu.

1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni yasa, hamileliğin altıncı haftasından sonra, çoğu kadın hamile olduğunun farkında bile olmadan kürtajı yasaklıyor. Yasa, tecavüz veya ensestten kaynaklanan hamilelikler için hiçbir istisna tanımıyor.

Teksas, ceninde “kalp atışı” tespit edildiğinde prosedürü yasaklayan, kürtaj yasaklarını yürürlüğe koyan, çoğunlukla Cumhuriyetçiler’in önderlik ettiği en az 10 eyaletten biri.

Geçmişte mahkemeler bu tür yasakları engelledi ve bunların Anayasa Mahkemesi’nde alınan ABD’de kadınlara aşırı devlet müdahalesi olmaksızın anayasal kürtaj hakkı veren 1973 tarihli Roe v. Wade kararına uymadıklarına hükmetti.

Teksas’taki kürtaj karşıtı yasa, eyalette ikamet eden herkesin, kürtaj sağlayıcılarına ve kürtaja “yardım eden veya yataklık eden” kişilere altı hafta sonra dava açmalarına izin verdiğinden, uygulamaya sıradışı bir güç katıyor. Süreçle kişisel bağı olmayanların açtığı bu davaları kazananlara, 10 bin dolar para ödülü de vaat ediliyor.

Adalet Bakanlığı yasayı, kadınların ve hizmet sağlayıcıların federal mahkemede SB8’e itiraz etme yeteneğini reddetmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir tertip olarak nitelendiriyor.

ABD Anayasa Mahkemesi, bu ayın başlarında, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere Roe v. Wade taraftarlarını öfkelendiren bir kararla Teksas’ın yeni kürtaj karşıtı yasasının uygulanmasını engellemeyi reddetmişti.