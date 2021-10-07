Teksas’ta kürtaj yasağına mahkeme kararı engeli

ABD’de eski Başkan Barack Obama tarafından atanan Yargıç Robert Pitman’ın verdiği kararla Teksas’ta, kürtaj yasağının uygulanması geçici olarak engellendi.

Sozcu.com.tr

ABD’nin Teksas eyaletinde 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasayla hamileliğin altıncı haftasından sonra kürtaj yaptırmak yasaklanmıştı. Yasanın en ilginç maddelerinden birisi de herhangi bir şekilde kürtaj olan kadını ihbar edenlere ödül olarak 10 bin dolar verilecek olmasıydı. Yasaya göre, kürtaj yaptıran kadın ve doktorun yanı sıra arabayla götüren şoför bile kürtajı biliyorsa cezalandırılacaktı.

Ancak, ABD Bölge Yargıcı Robert Pitman, Biden yönetiminin yasallığı sorgulanan yasağın engellenme talebini kabul etti. Teksas’ta kadınların altı haftalık hamilelikten sonra kürtaj yaptırmasını yasaklayan yasa, Cumhuriyetçi politikacılar tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştı.

İLK YASAL DARBE

Beyaz Saray, alınan son kararla ilgili duydukları memnuniyeti dile getirdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki dün geç saatlerde yaptığı açıklamada, “Bu geceki karar, Teksas eyaletinde kadınların anayasal haklarını geri kazanmaya yönelik önemli bir adımdır. Mücadele hem Teksas’ta hem de bu ülkedeki kadın haklarının şu anda saldırı altında olduğu birçok eyalette daha yeni başladı” ifadelerini kullandı.

ABD Bölge Yargıcı Robert Pitman’ın emri, şimdiye kadar Senato Bill 8 olarak bilinen Teksas yasasına ilk yasal darbe oldu.

Hazırlanan yana ise, cinsel istismar ve tecavüz sonucu hamilelik de özel durum sayılmamış, bu şartlar altında hamile kalan kadınların da altıncı haftadan sonra kürtaj yaptırmaları yasaklanmıştı. Altıncı haftadan sonra kürtaja sadece hamile kadının ölüm tehlikesi durumunda izin verileceği belirtilmişti.

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