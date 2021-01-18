Tel Abyad'da 78 kilogram patlayıcı ele geçirildi

ŞANLIURFA (AA) – Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde havan mühimmatlarıyla güçlendirilmiş 78 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde gerekli önlemler alınarak yapılan aramalarda, 6 havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış yaklaşık 78 kilogram el yapımı patlayıcı, 6 anahtar sistemi ve 6 kapsül ele geçirildi.

İnceleme ve tasnif işlemlerinin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Yerel adli makamlarca patlayıcılarla ilgili soruşturma başlatıldı.