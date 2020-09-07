TELE 1’de 5 günlük karartma son buldu!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) TELE 1’e verdiği 5 günlük ekran karartma cezası bu gece itibarıyla son buldu.

Çarşamba günü yayına kapanmadan önce son yayını gerçekleştiren TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, Necdet Saraç ve Fikret Bila, yayının açılmasıyla programlarına devam ederek ‘kaldığı yerden’ mesajı verdi.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, “El sallayarak veda etmiştik, el sallayarak başladık. Çok anlamlı oldu” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) temmuz ayındaki toplantısında TELE 1’e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası vermişti. TELE 1’e verilen ceza Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştiriler nedeniyle alınmıştı.

RTÜK’ün mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz üst mahkeme tarafından kabul edilerek TELE 1 ekranlarının 5 gün süreyle yayın durdurmasına karar verdi. TELE 1 ekranlarında 5 gün boyunca belgesel, müzik dahi yayınlanmadı.

3 Eylül Perşembe 00:00’da başlayan yasak, 8 Eylül Salı 00:00’da son buldu. TELE1’e bir kez daha ceza verilmesi halinde RTÜK, kanalın lisansını iptal edecek.

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